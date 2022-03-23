Экономика и бизнес 23.03.2022 в 17:30

Росатом досрочно начал добычу урана на Количканском месторождении в Бурятии

Добыча будет производиться способом скважинного подземного выщелачивания
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Текст: Нина Павлова
Росатом досрочно начал добычу урана на Количканском месторождении в Бурятии
"Хиагда" (входит в контур управления уранового холдинга "АРМЗ" госкорпорации "Росатом") с опережением плана начало добычу урана на Количканском месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АРМЗ.

Добыча урана будет производиться способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Готовая продукция - насыщенный ураном сорбент - будет транспортироваться на перерабатывающий комплекс Хиагдинского месторождения, где будет производиться его дальнейшая переработка.

Первая скважина на Количканском месторождении была пробурена в декабре 2021 г. Всего к настоящему моменту подготовлены к работе 190 скважин, построена инфраструктура - линии электропередачи, магистральные трубопроводы, промежуточные пруды-накопители продуктивных растворов. Сейчас ведется бурение еще на трех блоках Количканского. Там необходимо пробурить 264 скважины, которые предполагается сдать с опережением срока - к концу мая 2022 г. Предварительно, запасы месторождения оцениваются в 6,5 тыс. т урана.

На долю АО "Хиагда" приходится около 30% добываемого в России урана. Предприятие расположено в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. Осваивает месторождения Хиагдинского рудного поля. Добыча выполняется экологически безопасным и экономически эффективным способом - методом скважинного подземного выщелачивания. Всего Хиагдинское рудное поле объединяет восемь месторождений - Хиагдинское, Источное, Вершинное, Тетрахское, Дыбрынское, Намаруское, Кореткондинское и Количканское. Ведется подготовка к освоению Дыбрынского месторождения.
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