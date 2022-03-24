Экономика и бизнес 24.03.2022 в 13:02

В Бурятии распродают имущество обанкротившихся бизнесменов Алажиновых

Крушение «империи» известных предпринимателей подходит к концу
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии распродают имущество обанкротившихся бизнесменов Алажиновых
Управляющий Анастасия Трускова, которая ведет процедуру банкротства индивидуального предпринимателя Александра Алажинова, объявила о проведении торгов по реализации его имущества.
 
Согласно установленной процедуре, заявки на участие в торгах можно подавать с 21 марта по 25 апреля, включительно. Торги организовываются в электронной форме на электронной площадке «Вердиктъ». Желающие могут подавать свои предложения о цене.

Вниманию потенциальных покупателей представлены пять лотов. Все выставляемое находится в залоге у банка ВТБ.

Есть объекты, находящиеся в хороших местах. К примеру, нежилое помещение в здании по пр. 50-летия Октября, 32, в Улан-Удэ. В целом, все продаваемые лоты находятся в столице республики. Объект площадью 154 кв. метра выставлен с начальной ценой 6,1 млн. рублей.

Большое нежилое здание (почти 900 кв. метров) на ул. Денисова, 13 реализуется вместе с прилагающимся неплохим земельным участком (3622 кв. метра) и дизельным котлом «Олимпия», находящимся по этому же адресу. Цена 8,6 млн. рублей.

И это не самые дорогие лоты. Самый дорогой – это нежилое помещение с земельным участком, выставляемые за суммарную начальную цену в 13 млн. рублей. Это - часть большого здания по ул. Намжилова, 6 вблизи остановки «Акбэс».

Если суммировать начальные цены всех лотов, то получается почти 50 млн. рублей.

Напомним, банкротство бизнесмена Александра Алажинова началось еще в 2020 году. В марте этого года суд принял решение о продлении срока реализации имущества должника. Об этом ходатайствовали управляющий Анастасия Трускова, заявившая, что имущество не продано и расчеты с кредиторами не проведены. Срок реализации продлили до 14 сентября.

Процедура продажи имущества также идет в отношении Михаила Алажинова. Несколько дней назад стало известно, что определена начальная продажная цена реализуемого имущества.

Так, «Вольво» FH-TRUCK с полуприцепом SCHMITZ SK024 оценены в 5,3 млн. рублей. Еще один «Вольво» FH-TRUCK с полуприцепом-рефрижератором SCHMITZ – в 5,5 млн. рублей. Есть и другая аналогичная техника.

Ряд рефконтейнеров, морозильная камера шоковой заморозки, несколько холодильных машин, две тестомесильных машины, пельменные автоматы, упаковочная машина, блинный аппарат, котлеточный автомат, автопогрузчик Komatsu и прочее добро такого рода оценено в 13,2 млн.  рублей.

Очевидно, скоро имущество также выставят на торги.

Как ранее сообщал «Номер один», еще несколько лет назад в бизнес-империю Алажиновых входило множество компаний. Самые известные их активы - торговая сеть «Надежда», одноименный СПК «Надежда», а также ООО «Мясной дом Бурятии». Однако в итоге некогда процветающая бизнес-сеть задолжала сотни миллионов рублей и отправилась на банкротство.

Фото: pixabay.com
Теги
банкротство

Все новости

В Бурятии распродают имущество обанкротившихся бизнесменов Алажиновых
24.03.2022 в 13:02
Игорь Шутенков: «Экономика Улан-Удэ должна выстоять и адаптироваться»
24.03.2022 в 12:50
Турпроект из Бурятии получил премию правительства России
24.03.2022 в 12:41
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
24.03.2022 в 12:34
В Улан-Удэ найден пропавший Алексей Бондаренко
24.03.2022 в 12:33
В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
24.03.2022 в 12:01
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую женщину
24.03.2022 в 11:56
ВСЖД собирает помощь жителям ДНР и ЛНР
24.03.2022 в 11:39
Выгодное вложение
24.03.2022 в 11:00
В Бурятии выздоровели от «короны» более 114 тыс человек
24.03.2022 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Турпроект из Бурятии получил премию правительства России
Дипломы и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении вручила глава Ростуризма Зарина Догузова
24.03.2022 в 12:41
Росатом досрочно начал добычу урана на Количканском месторождении в Бурятии
Добыча будет производиться способом скважинного подземного выщелачивания
23.03.2022 в 17:30
В Бурятии проработают вопрос производства стройматериалов из местного сырья
Особенно актуальным вопросом в строительной отрасли является замена импортных утеплителей на отечественные
23.03.2022 в 12:58
Генеральным директором ТГК-14 стал финансист
Александр Николаенко имеет опыт государственного и корпоративного управления
23.03.2022 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru