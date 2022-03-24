Экономика и бизнес 24.03.2022 в 13:02
В Бурятии распродают имущество обанкротившихся бизнесменов Алажиновых
Крушение «империи» известных предпринимателей подходит к концу
Текст: Петр Санжиев
Управляющий Анастасия Трускова, которая ведет процедуру банкротства индивидуального предпринимателя Александра Алажинова, объявила о проведении торгов по реализации его имущества.
Согласно установленной процедуре, заявки на участие в торгах можно подавать с 21 марта по 25 апреля, включительно. Торги организовываются в электронной форме на электронной площадке «Вердиктъ». Желающие могут подавать свои предложения о цене.
Вниманию потенциальных покупателей представлены пять лотов. Все выставляемое находится в залоге у банка ВТБ.
Есть объекты, находящиеся в хороших местах. К примеру, нежилое помещение в здании по пр. 50-летия Октября, 32, в Улан-Удэ. В целом, все продаваемые лоты находятся в столице республики. Объект площадью 154 кв. метра выставлен с начальной ценой 6,1 млн. рублей.
Большое нежилое здание (почти 900 кв. метров) на ул. Денисова, 13 реализуется вместе с прилагающимся неплохим земельным участком (3622 кв. метра) и дизельным котлом «Олимпия», находящимся по этому же адресу. Цена 8,6 млн. рублей.
И это не самые дорогие лоты. Самый дорогой – это нежилое помещение с земельным участком, выставляемые за суммарную начальную цену в 13 млн. рублей. Это - часть большого здания по ул. Намжилова, 6 вблизи остановки «Акбэс».
Если суммировать начальные цены всех лотов, то получается почти 50 млн. рублей.
Напомним, банкротство бизнесмена Александра Алажинова началось еще в 2020 году. В марте этого года суд принял решение о продлении срока реализации имущества должника. Об этом ходатайствовали управляющий Анастасия Трускова, заявившая, что имущество не продано и расчеты с кредиторами не проведены. Срок реализации продлили до 14 сентября.
Процедура продажи имущества также идет в отношении Михаила Алажинова. Несколько дней назад стало известно, что определена начальная продажная цена реализуемого имущества.
Так, «Вольво» FH-TRUCK с полуприцепом SCHMITZ SK024 оценены в 5,3 млн. рублей. Еще один «Вольво» FH-TRUCK с полуприцепом-рефрижератором SCHMITZ – в 5,5 млн. рублей. Есть и другая аналогичная техника.
Ряд рефконтейнеров, морозильная камера шоковой заморозки, несколько холодильных машин, две тестомесильных машины, пельменные автоматы, упаковочная машина, блинный аппарат, котлеточный автомат, автопогрузчик Komatsu и прочее добро такого рода оценено в 13,2 млн. рублей.
Очевидно, скоро имущество также выставят на торги.
Как ранее сообщал «Номер один», еще несколько лет назад в бизнес-империю Алажиновых входило множество компаний. Самые известные их активы - торговая сеть «Надежда», одноименный СПК «Надежда», а также ООО «Мясной дом Бурятии». Однако в итоге некогда процветающая бизнес-сеть задолжала сотни миллионов рублей и отправилась на банкротство.
Фото: pixabay.com
Согласно установленной процедуре, заявки на участие в торгах можно подавать с 21 марта по 25 апреля, включительно. Торги организовываются в электронной форме на электронной площадке «Вердиктъ». Желающие могут подавать свои предложения о цене.
Вниманию потенциальных покупателей представлены пять лотов. Все выставляемое находится в залоге у банка ВТБ.
Есть объекты, находящиеся в хороших местах. К примеру, нежилое помещение в здании по пр. 50-летия Октября, 32, в Улан-Удэ. В целом, все продаваемые лоты находятся в столице республики. Объект площадью 154 кв. метра выставлен с начальной ценой 6,1 млн. рублей.
Большое нежилое здание (почти 900 кв. метров) на ул. Денисова, 13 реализуется вместе с прилагающимся неплохим земельным участком (3622 кв. метра) и дизельным котлом «Олимпия», находящимся по этому же адресу. Цена 8,6 млн. рублей.
И это не самые дорогие лоты. Самый дорогой – это нежилое помещение с земельным участком, выставляемые за суммарную начальную цену в 13 млн. рублей. Это - часть большого здания по ул. Намжилова, 6 вблизи остановки «Акбэс».
Если суммировать начальные цены всех лотов, то получается почти 50 млн. рублей.
Напомним, банкротство бизнесмена Александра Алажинова началось еще в 2020 году. В марте этого года суд принял решение о продлении срока реализации имущества должника. Об этом ходатайствовали управляющий Анастасия Трускова, заявившая, что имущество не продано и расчеты с кредиторами не проведены. Срок реализации продлили до 14 сентября.
Процедура продажи имущества также идет в отношении Михаила Алажинова. Несколько дней назад стало известно, что определена начальная продажная цена реализуемого имущества.
Так, «Вольво» FH-TRUCK с полуприцепом SCHMITZ SK024 оценены в 5,3 млн. рублей. Еще один «Вольво» FH-TRUCK с полуприцепом-рефрижератором SCHMITZ – в 5,5 млн. рублей. Есть и другая аналогичная техника.
Ряд рефконтейнеров, морозильная камера шоковой заморозки, несколько холодильных машин, две тестомесильных машины, пельменные автоматы, упаковочная машина, блинный аппарат, котлеточный автомат, автопогрузчик Komatsu и прочее добро такого рода оценено в 13,2 млн. рублей.
Очевидно, скоро имущество также выставят на торги.
Как ранее сообщал «Номер один», еще несколько лет назад в бизнес-империю Алажиновых входило множество компаний. Самые известные их активы - торговая сеть «Надежда», одноименный СПК «Надежда», а также ООО «Мясной дом Бурятии». Однако в итоге некогда процветающая бизнес-сеть задолжала сотни миллионов рублей и отправилась на банкротство.
Фото: pixabay.com
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