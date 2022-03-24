Экономика и бизнес 24.03.2022 в 14:50

Бюджет Улан-Удэ в следующем году может увеличиться на 1,5 млрд рублей

Власти столицы намерены пересмотреть налоговую систему
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Текст: Владимир Пашинюк
Бюджет Улан-Удэ в следующем году может увеличиться на 1,5 млрд рублей
На очередной сессии горсовета Улан-Удэ перед депутатами выступил мэр города с отчетом о работе за прошлый год. Во время обсуждения прозвучало предложение пересмотреть систему налоговых поступлений в пользу столицы Бурятии. Об этом заявила председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету горсовета Долгор Норбоева.

На данный момент в бюджете столицы остается 50% от собираемых поступлений по упрощенной системе налогообложения (УСНО) и 25% по НДФЛ. По словам Долгор Норбоевой, эти цифры нужно изменить в сторону увеличения.

Игорь Шутенков заявил, что такая работа уже идет.

- 10 января этого года по нашей инициативе глава республики провел совещание с правительством и с нами по сбалансированности бюджета Улан-Удэ. Я поставил вопрос о передаче нам 100% УСНО и поднятии процента передачи НДФЛ до 30%. Мифин получил задание просчитать и проработать этот вопрос, - рассказал градоначальник.

Чтобы решение было принято, необходимо одобрение четырех участников: администрации Улан-Удэ, горсовета, Народного Хурала и правительства Бурятии. Первые три уже дали предварительное согласие, теперь слово за правительством.

- Я надеюсь, что эта работа увенчается успехом. Если мы сейчас примем такое решение, то с 2023 года наша доходная часть бюджета увеличится. По УСНО в нынешних условиях это 927 млн рублей, по НДФЛ - 524 млн рублей. То есть, только от этой одной операции порядка 1,5 млрд рублей может дополнительно поступить в нашу с вами казну, - сказал Игорь Шутенков.

Фото: «Номер один»
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