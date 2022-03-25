Экономика и бизнес 25.03.2022 в 12:25

Минэкономики Бурятии рассказало о поддержке бизнеса и населения в условиях санкций

Единый штаб следит за изменениями на рынке труда и в экономике
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Текст: Константин Воронов
Минэкономики Бурятии рассказало о поддержке бизнеса и населения в условиях санкций
Заместитель министра экономики Бурятии Виктор Винокурцев в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем. Республика Бурятии» ответил на актуальные вопросы. По словам замминистра, в регионе создан единый штаб, который следит за изменениями как на рынке труда, так и экономики в целом. Помимо единого штаба начнут работать отраслевые рабочие группы, которые будут готовить предложения по устранению негативных тенденций по своим направлениям.

- Значительных влияний на рынок труда на сегодняшний день не наблюдается. В тех условиях, в которых, с учетом действующих ограничений, работают предприниматели и действуют органы власти, риски растут. И наша задача как можно более тесно выстроить работу и с коммерческими структурами и с федеральными органами власти, для того, чтобы максимально оперативно реагировать на эти риски и устранять их в максимально короткий срок, если возникает конкретная ситуация, связанная с возможными негативными последствиями, - сказал Виктор Винокурцев.

Ситуация с безработицей находится на том же уровне, на котором она была до введенных ограничительных мер, отмечает заместитель министра. Но в ведомстве не отрицают риски, и сообщают, что готовятся к возможным последствиям.

- На сегодня в Бурятии имеется порядка 14 тысяч вакансий. У нас предусмотрено субсидирование предприятий, чтобы сотрудников можно было перепрофилировать на какие-то другие рабочие места, в случае изменения структуры самого предприятия, обучить сотрудников для того, чтобы закрывать те вакантные места, которые у нас есть на рынке труда. Мероприятия, которые прорабатываются и на федеральном, и на региональном уровне, будут, в том числе, подразумевать увеличение финансирования и дополнительные меры, связанные с трудоустройством безработных, которые потенциально могут выйти на рынок, - отметил замминистра.

Также жителям Бурятии доступна такая мера поддержки как «Социальный контракт». Гражданин, у которого доходы ниже прожиточного минимума, может обратиться в органы социальной защиты, и получить господдержку на открытие собственного дела.

Что касается поддержки предпринимателей, в республике действует достаточно гибкая система налоговых льгот как для субъектов малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий. По упрощенной системе налогообложения на пониженные налоговые ставки могут рассчитывать те, кто в прошлом году перешел с ЕНВД на УСН, а также предприятия из перечня пострадавших отраслей и социальные предприятия. Отдельная норма предусмотрена для переработчиков молока. Кроме того, налоговые льготы по упрощенке бессрочно предусмотрены для предпринимателей, работающих в сельских поселениях с численностью до 700 чел. Всего, по оценке властей, на льготы по УСН могут рассчитывать более 7 тысяч предпринимателей.

- Если мы говорим о крупном бизнесе, здесь также действует ряд налоговых преференций по налогу на имущество, налогу на прибыль, которые привязаны как к осуществлению деятельности на территориях с особыми режимами, так и к реализации тех или иных инвестиционных проектов, - пояснил Виктор Винокурцев.

Также в 2022 году в Бурятии начал работать инвестиционный налоговый вычет. По нему налогоплательщики могут снижать сумму налога на прибыль на объем капитальных вложений по отдельным направлениям.

Больше подробной и актуальной информации можно найти на ресурсах «Объясняем. Республика Бурятии» в социальных сетях: vk.com/publicburc, ok.ru/obyasn03 и t.me/o03rf.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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