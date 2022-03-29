В Бурятии фермеру помогут производить больше ржаной муки

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть возможные меры господдержки фермеру, занимающемуся выращиванием ржи и производством муки в Тарбагатайском районе. В ходе заседания очередного штаба по экономике 28 марта зампредам правительства РБ Екатерине Кочетовой и Галсану Дарееву дано поручение оказать поддержку предпринимателю для покупки оборудования для увеличения производственных мощностей.По данным Минсельхоза Бурятии, фермер из Тарбагатайского района Валерий Чебан - единственный на сегодня, кто выращивает в республике рожь, производительность ржаной муки на частной мельнице составляет 6 тонн в сутки. В предыдущие годы по линии Минсельхоза фермеру возместили 50% затрат на приобретение сельхозтехники. Помимо этого, хозяйство получает субсидию на несвязанную поддержку растениеводства, возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ.Вместе с тем, как рассказал депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев, фермер может производить порядка 400 тонн ржаной муки, что позволит обеспечить рынок республики качественной продукцией по приемлемым ценам.- 500 тонн зерна ржаного лежит у него. И он его не может превратить в муку, по той причине, что у него для запуска процесса не хватает одной машины – сушилки. Поэтому, может быть, вернемся к нашей ржи, поможем фермеру и будем производить местную муку. Если решим эту проблему, то не будем зависеть от привоза ржаной муки из центральной части России из озимых культур злаковых, а будем иметь собственную, уникальную продукцию, - рассказал Анатолий Кушнарев.Глава Бурятии поручил зампреду Екатерине Кочетовой проработать вопрос кредитования проекта по производству ржаной муки с целью увеличения производственной мощности. Галсану Дарееву поручено взять на контроль вопрос сертификации производимой продукции и лицензирования оборудования.Фото: pixabay.com