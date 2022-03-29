Экономика и бизнес 29.03.2022 в 17:44

Монгольский бизнес вложит $1 миллион в производство жестяных банок в Улан-Удэ

Значительная часть продукции пойдет на обеспечение потребностей «Бурятмяспрома»
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Текст: Константин Воронов
Монгольский бизнес вложит $1 миллион в производство жестяных банок в Улан-Удэ
К 1 сентября 2022 года в Улан-Удэ должен открыться третий в России завод по производству жестяных банок, предприятие будет создано на базе «Бурятмяспрома». Инвестором проекта выступит бизнесмен из Монголии. Об этом сегодня объявил глава Минсельхозпрода Бурятии Галсан Дареев.

Сейчас в России всего два металлургических завода, которые производят жестяные банки для пищевой консервации. Это завод «Спасский Дальний» Приморского края и Магнитогорский завод в Челябинской области. Знаменитая тушенка «Бурятмсяпрома» доходит до потребителя именно в жестяной таре этих двух заводов.

- Мы уже давно испытываем дефицит в жестяных банках, ежемесячная потребность нашего предприятия – 3 млн банок в месяц. Если в рыбодобывающих регионах нашей страны начинается сезон, то завод «Спасский Дальний» начинает работать только на них, а если в этот момент случится поломка на заводе в Магнитогорске, то наш завод может и вовсе остаться совсем без тары под мясную тушеную продукцию. Сложная логистика поставок и дороговизна жестяных изделий напрямую влияет на себестоимость, - сообщил директор «Бурятмяспрома» Аламжи Сыренов. – Открытие цеха по изготовлению жести планируется 1 сентября 2022 года, цех будет выпускать до 10 млн банок в месяц, тем самым полностью обеспечивая «Бурятмяспром» необходимой тарой для консервации, излишки будут реализовываться в другие регионы России.


- Партнёрство Монголия-Бурятия имеет давнюю историю. Наш народ имеет прямое отношение к деятельности «Бурятмяспрома», еще со времен Великой Отечественной войны мы поставляли сырье для тогда еще Улан-Удэнского консервного завода, мы рады продолжить наше сотрудничество. В ходе экскурсии и изучения перспектив «Бурятмяспрома» мы сделали для себя много приятных открытий и готовы вложиться в создании цеха по изготовлению жестяных банок. Общий объем инвестиций составит 1 млн долларов, - рассказал гендиректор компании «Металцутгур» Ванданцэвээн Дашцэрэн.

Как сообщил министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов, планируется создание российского юридического лица с учредителями из Монголии. Участие бурятской стороны заключается в аренде земли и помещения на территории ООО «Бурятмяспром», участие монгольской стороны – вложение 1 млн. долларов, которые пойдут на приобретение оборудования и закуп металлосырья. Планируемая мощность предприятия - 10 млн. банок в месяц. Вся линия будет автоматизирована.  

По словам инвесторов из Монголии, оборудование для изготовления жестяных банок родом из Китая, имеет множество наград на международных специализированных смотрах-конкурсах и большой функционал. Так, например, линия способна изготовлять жесть различного размера для любого вида консервации, а также тару для лакокрасочных покрытий до 20 кг и даже емкости для газовых баллончиков и различных спреев.  

- С наличием собственного цеха по изготовлению жестяной банки «Бурятмяспром» увеличит свои производственные мощности, сможет производить гораздо больше мясоконсервных изделий, а это новые рабочие места, расширение ассортимента. Таким образом, мы, в условиях внешнесанкционного давления продолжим развивать наше производство. Сегодняшний инвестиционный результат – это один из итогов переговоров бурятской делегации с представителями монгольского бизнеса, науки и государственных структур, которые мы инициировали в сентябре прошлого года для определения эффективных точек соприкосновения. Тогда были заложены основы этого инвестпроекта, детали которого мы сегодня мы обсудили. Впереди еще много организационной работы, сторонам нужно привести документы в соответствие с требованиями, чтобы воспользоваться налоговыми и другими преференциями, положенным предприятиям, имеющим статус «Территория опережающего развития» ДФО, - подытожил зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.

Фото: «Номер один», Минсельхоз Бурятии
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