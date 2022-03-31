Экономика и бизнес 31.03.2022 в 16:16

МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз

Спрос на облачные технологии резко вырос
A- A+
Текст: Константин Воронов
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора, сообщили в пресс-службе компании.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», - говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», - говорит Алексей Извеков.

Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
Теги
сотовая связь

Все новости

В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
31.03.2022 в 16:44
Если подышать, то надо в Иркутск
31.03.2022 в 16:21
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
31.03.2022 в 16:16
В Хурале Бурятии оценили работу по сохранению нематериального культурного наследия
31.03.2022 в 16:09
Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью
31.03.2022 в 15:01
Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок
31.03.2022 в 14:51
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»
31.03.2022 в 14:11
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
31.03.2022 в 13:13
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей
31.03.2022 в 12:49
В Бурятии бизнесмен расстрелял оппонента возле ночного клуба
31.03.2022 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1 251 человек), которых надо переселить
31.03.2022 в 16:44
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
За два дня соревнований клиенты МегаФона сгенерировали 3,8 Тб мобильного трафика
31.03.2022 в 11:58
Лесной доход Бурятии вырос в два раза за пять лет
Почти половина  доходов осталось в бюджете региона,  оставшаяся часть средств  направлена в федеральный бюджет

31.03.2022 в 09:28
В Бурятии, Иркутской области и Забайкалье отремонтируют около 40 км федеральных дорог
Их приводят к нормативам, заменяя дорожную «одежду» и обустраивая всю необходимую инфраструктуру
30.03.2022 в 18:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru