Экономика и бизнес 01.04.2022 в 11:17

Рудник Ирокинда проводит геологоразведку на трёх крупных жилах

Они демонстрируют перспективу высоких запасов золотоносной руды
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Текст: Константин Воронов
Рудник Ирокинда проводит геологоразведку на трёх крупных жилах
Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав международной компании Nordgold, намерен в 2022 году провести геологоразведочные работы на трех крупных жилах, которые демонстрируют перспективу высоких запасов руды.

Как сообщили в пресс-службе компании, в общей сложности в этом году рудник Ирокинда, добывающий золото подземным способом в Муйском районе Бурятии, пройдет 46 600 погонных метров бурения на глубоких горизонтах жилах Высокая-Поперечная и Тулуинская для прироста запасов и продления срока службы предприятия. А также 11 000 погонных метров эксплуатационно-разведочного бурения на жиле Серебряковская для повышения достоверности запасов и уточнение контуров рудных тел.

Серебряковская

Серебряковская-Случайная (шахта «Серебряковская») - одна из ключевых жил рудника Ирокинда. Благодаря масштабным геологоразведочным работам, проведенным на жиле Серебряковская в 2021 году, предприятие обеспечено запасами и в настоящее время ведет добычу в двух наклонно-транспортных съездах.

«В этом году на Серебряковской жиле мы будем вести эксплуатационно-разведочное бурения для повышения достоверности запасов и уточнение контуров рудных тел. Однако мы видим перспективы на флангах данной жилы и после 2023 года намерены возобновить разведочное бурение с целью дополнительного прироста запасов», - сказал старший геолог Ирокинды Владимир Гребенщиков.

Высокая-Поперечная

Высокая-Поперечная и Тулуинская вместе с ещё одной жилой Высокой приурочены к северному флангу Келяно-Ирокиндинской рудной зоны. Это генетически и пространственно связанные между собой жилы.

Жила Высокая-Поперечная обнаружена в 2013 году. На сегодняшний день разведочный потенциал у жилы просматривается на глубину и на флангах (отдалённые участки жилы относительно центральной, наиболее изученной части).

«В этом году мы приступили к геологоразведочным работам на глубоких горизонтах центрального участка жилы Высокая-Поперечная. Поскольку бурение только началось, выводы делать мы не спешим, но уже точно известно, что рудное тело прослеживается до горизонта 1 000 метров. Мы надеемся подтвердить высоко-маржинальные запасы на глубоких горизонтах, поскольку эта жила оказалась достаточно богатой на ныне отрабатываемых горизонтах среднего яруса. Кроме того, жила Высокая-Поперечная генетически связана с ранее отработанной жилой Высокая, являющейся одной из богатейших жил месторождения», - пояснил Владимир Гребенщиков.

Тулуинская

Тулуинская - одна из первых жил, обнаруженная на месторождении. О ней известно с 70-х годов прошлого века. В настоящее время средние горизонты жилы уже отработаны. С 2011 года рудник проводил геологоразведочные работы глубоких горизонтов южного фланга, а в 2021 году приступил к изучению глубоких горизонтов центральной части жилы.

«Наличие разведанных запасов позволяет спрогнозировать добычу из Тулуинской жилы на ближайшие 7-8 лет. Наша текущая работа по поиску золота на глубоких горизонтах данной жилы создает основу для продления срока эксплуатации шахты», - уточняет Владимир Гребенщиков.

О Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 7 800 сотрудниками, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.

Фото: предоставлено пресс-службой компании
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