Экономика и бизнес 01.04.2022 в 11:29

Сбер и Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона

Многие цифровые технологии Сбера уже используются жителями республики
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Текст: Константин Воронов
Сбер и Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона
Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец совместно с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым провели рабочее совещание и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в области внедрения цифровых технологий, в том числе в сфере здравоохранения.

На встрече были представлены цифровые сервисы и решения компаний экосистемы Сбера, в том числе таких как СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и группы компаний ЦРТ, а также технология Social ID — один из передовых продуктов, который позволяет гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства. В начале своего выступления Ольга Голодец вручила администрации Республики Бурятия сертификат на внедрение дистанционного мониторинга состояния здоровья жителей.

Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в медицинских учреждениях и используются жителями республики. Так с 2021 года жителям Бурятии с гипертонией или сахарным доступен дистанционный мониторинг состояния здоровья, который реализует компания СберЗдоровье. Сервис помогает врачам быстрее и точнее узнавать о малейших изменениях состояния здоровья пациентов и максимально оперативно оказывать медицинскую консультацию. Робот, который обзванивает пациентов, разработан группой ЦРТ. Проект охватывает 28 медицинских учреждений в республике и уже помог вести надомное сопровождение более 5700 пациентов.


В нескольких медицинских учреждениях Бурятии используется Voice2Med - продукт на основе искусственного интеллекта, разработанный группой компаний ЦРТ, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. В пилотном режиме на базе четырех больниц, в том числе в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» запущены три продукта от компании СберМедИИ – «КТ Легких», «КТ Инсульт» и «Мамография». На базе Иволгинской и Тарбагатайской ЦРБ компания реализует проект по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний при помощи программно-аппаратного комплекса, в котором прибор для проведения исследования ЭКГ интегрирован с алгоритмом ИИ. Нейросеть с точностью до 90% помогает определять сердечно-сосудистые патологии при расшифровке данных электрокардиограмм.

«Формируя собственную индустрию здравоохранения, Сбер стремится поставить свои компетенции на службу человеку и обществу, реализуя и внедряя высокотехнологичные сервисы для поддержания здоровья. Решения Сбера позволяют отслеживать показатели здоровья больных с хроническими заболеваниями в реальном времени и вовремя реагировать на изменения в их состоянии с помощью квалифицированных врачей. А разработки на базе искусственного интеллекта помогают врачам в ежедневной работе, автоматизируют рутинные процессы и повышают качество и доступность медицинских услуг», - сказала в своем выступлении заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

«Помощь, которую мы получили от Сбербанка в период пандемии, цифровые решения, которые он предложил: это и робот, который производил телефонный обзвон, и искусственный интеллект, который позволял нам делать более качественный анализ КТ снимков, и голосовой ввод информации для врачей — всё это существенно помогло нам в борьбе с коронавирусом. И сегодня Сбер — это не только банк, финансовая организация, это очень широко представленная на рынке передовых технологий организация, разрабатывающая и внедряющая новые информационные технологии. Мы настроены на то, чтобы такое сотрудничество со Сбером у нас расширялось», - в свою очередь отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера, такие как СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ также были представлены в рамках цифрового дня, организованного Сбером. В мероприятии приняли участие главные врачи медицинских учреждений республики Бурятия, руководители направления здравоохранения и социального блока правительства республики Бурятия, топ-менеджеры компаний экосистемы Сбера и Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Фото: предоставлено Сбербанком
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