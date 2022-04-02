Улан-Удэнский ЛВРЗ принял участие во всероссийской акции «Мы работаем»

Портфель заказов на Улан-Удэнском ЛВРЗ в нынешнем году заметно превышает прошлогодний.В 2021 г. предприятие осуществило ремонт 798 секций локомотивов (секция – это принятая единица измерения. Локомотив имеет от одной до трех секций – прим.). В 2022 г. уже есть заказы на ремонт 954 секций. Налицо ощутимый рост.«РЖД» дает все больше заказов. Их выполнение идет согласно графика. В целом, есть план на ремонт, расписанный до 2030 г. Все цеха, производства работают в обычном режиме, никаких сбоев нет», - отметили нашему изданию на ЛВРЗ.Напомним, что ЛВРЗ в минувшем году стал первым (!) заводом в России, который освоил капремонт флагмана российского локомотивостроения – нового современного локомотива «Ермак». Этот электровоз отличается большой способностью работать условиях сложного рельефа и климата.«Выпускаются большие объемы колесных пар, есть серьезные заказы на тормозные колодки и другую продукцию, которая расходится, как горячие пирожки», - рассказывают на заводе.Часть продукции уходит за пределы страны.На заводе твердо заверили, что санкции, введенные странами Запада в отношении России, не повлияют на стабильность работы. Они также никоим образом не притормозили техническое, технологическое развитие. Например, сейчас рассматривается возможность начать сотрудничество с предприятиями из гг. Энгельс и Кировоград по широкому спектру металлорежущего инструмента.Предприятия-смежники тоже ведут обычную деятельность. Сырье, допустим, для литейного производства – российское. ЛВРЗ никогда не находился в сильной зависимости от западного сырья, материалов, оборудования или софта.Трудовой коллектив полностью загружен работой.«В связи с увеличением объема работ, который дает наш генеральный заказчик «РЖД», мы в настоящее время проводим дополнительный набор рабочих. Потому что, скорее всего, объемы будут еще больше», - отметил нашему изданию Андрей Пермяков, и. о. главного инженера Улан-Удэнского ЛВРЗ, филиала АО «Желдореммаш» ГК «Локотех».Ни о каком сокращении штатов, введении сокращенного рабочего дня или недели, снижении премий, надбавок нет речи. Так же как об административных отпусках без содержания, задержках зарплаты или о чем-то подобном.«Все социальные гарантии – заработная плата, отдых детей в детских лагерях, оздоровление работников на курортах Белокуриха, Аршан, Горячинск, на турбазе «Сагаан морин» на Байкале, бесплатный проезд на железной дороге, авиатранспорте и т. д., у нас сохраняются», - подчеркнула Людмила Бахабаева, директор по персоналу.Зарплата выдается, как обычно, 10-го и 25-го числа каждого месяца. С 1 апреля на ЛВРЗ проводится небольшая индексация заработной платы. Она была запланирована в декабре прошлого года и планы реализуются. «Потом будет индексация в декабре», - также анонсировала она.ЛВРЗ не переносит на будущее ни производственные планы, ни социальные.Как отметили на предприятии, у них есть станки – продукция западного станкостроения. Но их обслуживает свой ремонтно-механический цех и проблем по ремонту, длительного вывода станков из работы по причине неполадок, не предвидится.Курс валют, запрет Запада на оборот ряда товаров - эти моменты не актуальны для ЛВРЗ.«У нас есть твердая уверенность в том, что предприятие успешно пройдет период санкций», - подытожили на заводе.Фото: предоставлено пресс-службой ЛВРЗ.