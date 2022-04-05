Завод из Улан-Удэ готов занять место датчан

Глава Бурятии посетил АО «Энгерготехномаш», которое является одним из крупнейших в России и единственным в Сибири и на Дальнем Востоке производителем оборудования по автоматизации систем теплоснабжения, теплопотребления, отопления, водоснабжения, технологических процессов для котельных и тепловых установок. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Алексей Цыденов поддержал инициативы предприятия по расширению производства для импортозамещения.Завод выпускает регулирующую трубопроводную арматуру, в том числе регуляторы и клапаны для нужд ЖКХ, промышленности, для атомных станций, для «умных» домов. И хотя продукция бурятского предприятия стоит в 3-4 раза дешевле, ранее в основном на российском рынке использовалась аналогичная продукция известного бренда из Дании.- Давайте импортозамещать. Есть определенная инертность, то есть, если уже переключились на вас, то инертность будет уже работать на вас. Давайте расширяться, скажите, чем вам помочь, чтобы расшириться. Освободившиеся рынки нужно занимать. Если для этого надо как-то расширить производство, давайте адресно поможем, - отметил Алексей Цыденов.Как рассказал управляющий АО «Энгерготехномаш» Валерий Горбунов, на предприятии с введением санкций количество заказов со всей страны увеличилось, а производственные мощности позволяют занять лидирующие позиции на российском рынке.- Многие иностранные компании приостановили свою деятельность на территории России, в частности, датская компания «Данфос». Это наш прямой конкурент, который производит аналогичное оборудование. В результате этого мы на себе ощутили весьма положительные тенденции по повышению спроса на нашу продукцию. Уже думаем новое оборудование приобретать, людей на работу брать. Нам не хватает токарей, фрезеровщиков. Можно ли рассчитывать на то, чтобы на федеральном уровне как-то посодействовать тому, чтобы именно по той линейки продукции, которую наш завод выпускает хорошо и качественно, потом мы закрывали потребность. Мы готовы импортозаместить эту продукцию и создать рабочие места, - сказал управляющий Валерий Горбунов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии