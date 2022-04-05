Экономика и бизнес 05.04.2022 в 12:14
Рудник Ирокинда объявил о старте конкурса «Добывая лучшее будущее»
Заявки принимаются до 15 мая
Текст: Константин Воронов
Золотодобывающее предприятие Ирокинда, входящее в состав международной компании Nordgold, совместно с администрацией Муйского района Бурятии объявила о начале конкурса социальных проектов «Добывая лучшее будущее». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе компании, цель конкурса «Добывая лучшее будущее» - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. Грантовый фонд составляет 500 тыс. рублей. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальные органы самоуправления, СМИ, учреждения образования и культуры, инициативные группы и другие объединения.
Проекты могут быть направлены на поддержку детей и пожилых людей, возрождение забытых ремесел и традиций, благоустройство территорий и решение экологических проблем.
«Среди приоритетов компании Nordgold – поддержка социальной сферы на территориях присутствия. Конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее» как раз направлен на помощь в реализации важных социальных инициатив. Уверен, что и в этом году те проекты, которые мы поддержим, принесут пользу людям», - сказал исполнительный директор рудника Ирокинда Антон Исаков.
Оператором конкурса выступает региональная общественная организация развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн».
«Отрадно, что рудник Ирокинда уже восьмой год поддерживает конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее». Он позволяет реализовывать важные и нужные проекты. Например, в прошлом году благодаря конкурсу в спортивно-культурном комплексе «Тоннельщик» открыли мини-музей, в клубе «Активное долголетие» в Таксимо начались занятия йогой и скандинавской ходьбой, в библиотеке открылся анимационный кружок, прошли экологические акции и другое. Кстати, большинство получателей грантов ежегодно участвуют в конкурсе. Это позволяет масштабировать проекты», - сказала руководитель Республиканской общественной организации клуб «ФИРН».
Победителей в мае 2022 года определит экспертная комиссия, в состав которой вошли представители организаторов конкурса, а также привлеченные эксперты. Проекты победители получат грантовую поддержку, будут реализованы с 1 июня по 30 ноября 2022 года.
За время существования конкурса «Добывая лучшее будущее» жители Муйского района реализовали 68 проектов, направленных на решение социально-значимых проблем на общую сумму 3,1 млн рублей.
С полными текстами Положения о проведении конкурса, формой заявки и составом экспертной комиссии можно ознакомиться:
- в администрации Муйского района - каб. №26;
- на сайте администрации Муйского района – www.admmsk.ru.
Справки по телефону для участников: 8 (3012) 64-86-54, e-mail: elena-ilyina@mail.ru.
Справка
Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.
Фото: предоставлено Центром дополнительного образования детей «Созвездие»
Как сообщили в пресс-службе компании, цель конкурса «Добывая лучшее будущее» - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. Грантовый фонд составляет 500 тыс. рублей. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальные органы самоуправления, СМИ, учреждения образования и культуры, инициативные группы и другие объединения.
Проекты могут быть направлены на поддержку детей и пожилых людей, возрождение забытых ремесел и традиций, благоустройство территорий и решение экологических проблем.
«Среди приоритетов компании Nordgold – поддержка социальной сферы на территориях присутствия. Конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее» как раз направлен на помощь в реализации важных социальных инициатив. Уверен, что и в этом году те проекты, которые мы поддержим, принесут пользу людям», - сказал исполнительный директор рудника Ирокинда Антон Исаков.
Оператором конкурса выступает региональная общественная организация развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн».
«Отрадно, что рудник Ирокинда уже восьмой год поддерживает конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее». Он позволяет реализовывать важные и нужные проекты. Например, в прошлом году благодаря конкурсу в спортивно-культурном комплексе «Тоннельщик» открыли мини-музей, в клубе «Активное долголетие» в Таксимо начались занятия йогой и скандинавской ходьбой, в библиотеке открылся анимационный кружок, прошли экологические акции и другое. Кстати, большинство получателей грантов ежегодно участвуют в конкурсе. Это позволяет масштабировать проекты», - сказала руководитель Республиканской общественной организации клуб «ФИРН».
Победителей в мае 2022 года определит экспертная комиссия, в состав которой вошли представители организаторов конкурса, а также привлеченные эксперты. Проекты победители получат грантовую поддержку, будут реализованы с 1 июня по 30 ноября 2022 года.
За время существования конкурса «Добывая лучшее будущее» жители Муйского района реализовали 68 проектов, направленных на решение социально-значимых проблем на общую сумму 3,1 млн рублей.
С полными текстами Положения о проведении конкурса, формой заявки и составом экспертной комиссии можно ознакомиться:
- в администрации Муйского района - каб. №26;
- на сайте администрации Муйского района – www.admmsk.ru.
Справки по телефону для участников: 8 (3012) 64-86-54, e-mail: elena-ilyina@mail.ru.
Справка
Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.
Фото: предоставлено Центром дополнительного образования детей «Созвездие»
Тегиирокинда