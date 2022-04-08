УФАС Бурятии раскрыло хитрую схему поставщиков медоборудования

На минувшей неделе бурятский УФАС признал трех поставщиков виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Речь идет о компаниях «Промедис», «Никмед» и «Медстрим». По версии УФАС, представители компаний вступили в сговор, чтобы одна из них смогла получить по выгодной цене контракт на поставку маммографов. Речь идет о 225 млн рублей. Однако есть вероятность, что это далеко не единственный прецедент.Еще год назад 12 января в бурятский УФАС поступило поручение Федеральной антимонопольной службы России о необходимости проанализировать подозрительные действия компаний-поставщиков ООО «Промедис» и ООО «Медстрим» на признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тогда появились сведения, что эти два конкурента, участвующие в торгах по поставке медоборудования для нужд минздрава Бурятии, связаны между собой.Специалисты из УФАС установили, что компания «Промедис» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее основной вид деятельности – оптовая торговля медицинскими изделиями. В свою очередь, «Медстрим» зарегистрирована в Москве с аналогичной деятельностью. 18 июня 2019 года обе компании приняли участие в аукционе на контракт по поставке 16 маммографов для нужд минздрава Бурятии. Победителем аукциона признана компания «Медстрим», и по итогу с ней заключили государственный контракт, его минимальная цена составляла 225 млн рублей.Однако затем выяснилось следующее: по информации ЗАО «Сбербанк-АСТ», для участия в этом аукционе якобы не связанные между собой компании «Промедис» и «Медстрим» почему-то подали заявки с одного IP-адреса. И, более этого, этот адрес зарегистрирован на другого поставщика медоборудования под названием «Никмед».К заключению контракта по минимально сниженной и экономически выгодной для ООО «Медстрим» цене привел необоснованный отказ ООО «Промедис» от участия в аукционе путем отсутствия с его стороны ценовых предложений на аукционе при условии, что заявка на участие в аукционе не отозвана, отмечают в бурятском УФАС.IP-адрес является уникальным идентификационным номером компьютера, подключенного к локальной сети или Интернету. И как же так вышло, что две компании-конкурента подали заявки с одного ПК, принадлежащего еще одной компании? А затем один из поставщиков отказался от участия в пользу второго?Далее УФАС изучает еще девять аукционов на медоборудование, прошедшие в период с 2018 по 2019 год. Выясняется, что во всех торгах компании действовали по той же схеме.В ответ на обвинения представитель ООО «Промедис» представил в материалы дела письменные пояснения. В них он отрицает участие в соглашениях с ООО «Медстрим». Он утверждает, что IP-адреса с совпадающими первыми числами свидетельствуют лишь о возможной географической близости точек доступа. Якобы офисы компаний в Улан-Удэ просто расположены слишком близко к друг другу, в связи с чем вышло недоразумение с одним электронным адресом. Он же утверждает, что «Промедис» отказывался от участия лишь из-за отсутствия необходимых денежных средств.При этом «Никмед» также отрицает свое участие в сговоре. По объяснениям ее представителей, якобы между компаниями «Никмед» и «Медстрим» был лишь заключен договор аренды офисного помещения, поэтому и вышло «недоразумение» с IP-адресами.То есть просто совпадение, что и «Промедис», и «Медстрим» подали заявки с одного адреса, зарегистрированного на «Никмед». Еще раз отметим, все три компании являются конкурентами на рынке закупок и в теории вообще не должны быть как-то связаны.Доводы представителей ООО «Медстрим», «Промедис» и ООО «Никмед» признаны комиссией бурятского УФАС России несостоятельными в силу того, что возбуждение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства и принятие настоящего решения не основано исключительно на том, что при участии в аукционе в электронной форме на поставку маммографа для нужд министерства здравоохранения Республики Бурятия ООО «Промедис» и ООО «Медстрим» подали заявки с одного адреса, зарегистрированного на ООО «Никмед», отмечают в УФАС.Кроме того, в ведомстве делают акцент на том, что в материалах дела имеется множество других доказательств, указывающих на взаимосвязь всех трех фирм.По итогам рассмотрения дела в марте этого года УФАС признал все три компании виновными в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цены. Теперь им грозит штраф, до 50% от начальной максимальной цены контракта.По данным сайта «Госзакупки», компания «Промедис» на данный момент состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Тем не менее у нее накопилась весьма богатая предыстория: за несколько лет сотрудничества фирма успела заключить восемь контрактов с минздравом Бурятии на общую сумму свыше 547 млн рублей. Управление капитального строительства заключало с «Промедис» контракты на сумму свыше 340 млн рублей. Еще 11 контрактов заключено с Республиканским перинатальным центром на 56 млн рублей.Говоря про «Медстрим», с минздравом Бурятии у компании заключено шесть контрактов на общую сумму 271 млн рублей (в том числе та самая покупка маммографов). Бурятское Управление капитального строительства перечислило фирме почти 630 млн рублей. Бурятский онкодиспансер потратил на «Медстрим» свыше 488 млн рублей, а Республиканский перинатальный центр заключал с организацией контракты на сумму 85 млн рублей.Что касается третьего участника компании «Никмед», в ее истории тоже значится немало контрактов с бурятскими медучреждениями. Республиканская клиническая больница имени Семашко потратилась на хирургический инструментарий от фирмы в размере 686 млн рублей. Детская республиканская больница заключала контракт на поставку медоборудования почти на 85 млн рублей, а для Бурятского перинатального центра поставлено оборудования на 26 млн рублей. Во многих торгах «Никмед» выступает единственным участником.Отметим, как сообщал «Номер один», компании успели отметиться и в уголовных делах. «Промедис» был участником дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя УКС Виктора Гуслякова. Напомним, в 2019 году Гусляков подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, содержавшую заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. С подрядчиком «Промедис» он рассчитался в полном объеме, когда в действительности оборудование даже не «добралось» до Бурятии.Год назад странная история случилась с «Никмедом» - 7 апреля 2021 года в министерство здравоохранения Бурятии нагрянула проверка из Москвы в составе Федеральной антимонопольной службы в сопровождении сотрудников министерства внутренних дел РФ.Проверка была как раз связана с нарушениями антимонопольного законодательства компанией «Никмед», занимающейся поставкой медоборудования, в том числе и в Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер. Отметим, руководитель «Никмеда» - известный бизнесмен Дмитрий Перинов.Судя по всему, вот и настала очередь отметиться «Медстриму». Смогут ли в итоге три компании доказать свою «несвязанность» друг с другом и обжаловать решение УФАС – остается ждать. Мы будем следить за развитием событий.Фото: pixabay.com