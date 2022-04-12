Экономика и бизнес 12.04.2022 в 12:59

Скоростной интернет Tele2 появился в 70 селах и поселках Бурятии

Оператор продолжает планомерно модернизировать сеть и расширять покрытие
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Текст: Константин Воронов
Скоростной интернет Tele2 появился в 70 селах и поселках Бурятии
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает техническое развитие сети в Бурятии. 4G-интернет стал доступен жителям 70 населенных пунктов 19 районов республики, сообщили в пресс-службе компании.

Оператор расширяет территорию покрытия скоростного мобильного интернета в Бурятии. В текущем году Tele2 улучшила качество 4G-связи в сельском поселении «Дабатуйское» Заиграевского района и поселке Таежный в Улан-Удэ.

В прошлом году мобильный интернет Tele2 появился в тункинском селе Туран. Ранее здесь голосовой связи, как и быстрого интернета не было. Всего же по итогам 2021 года оператор предоставил доступ к цифровым сервисам населению 69 малых населенных пунктов республики. Среди них: Горный, Георгиевское, Гашей, Старая Брянь, Нестерово, Телемба, Ширинга, Озерный, Нарын-Ацагат, Новодесятниково, Дэдэ-Сутой, Куорка, Суво, Зун-Хурай, Ониноборск, Майла, Алан, Россошино, Цаган-Морин, Шара-Азарга, Гоуджекит, Субуктуй, Нестериха, Убур-Киреть, Куготы, Тапхар.

Также оператор продолжает планомерно модернизировать сеть, расширяя покрытие и увеличивая емкость сети, в тех населенных пунктах, где это необходимо. С начала года изменения произошли более чем в 20 городах и поселках. Среди них Улан-Удэ, Бичура, Петропавловка Джидинского района, Северобайкальск, Усть-Баргузин, Кырен, Багдарин. Новые объекты связи появились в СНТ «Аргада» Заиграевского района, «Рябина» Иволгинского района и «Сибиряк» в Улан-Удэ. Улучшения коснулись и крупных торговых центров People’s Park, FORUM, «Пионер», Capital Mall, «Сагаан Морин» и «Мед».

«Мы продолжаем развивать сеть скоростного интернета не только в Улан-Удэ и других крупных городах, но и небольших селах и поселках. Вне зависимости от расстояний и труднодоступности населенных пунктов сельское население республики должно иметь доступ к цифровым технологиям, чтобы вовремя получить необходимую социальную или медицинскую помощь, пользоваться образовательными сервисами, совершать покупки онлайн, поддерживать общение с родными и близкими», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.

Фото: предоставлено Tele2
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