Бурятия получит 50 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

«Необходимо отметить, что объем поддержки в этом году увеличен более чем в два раза. В прошлом году на финансирование региональных программ развития промышленности правительство России направило 1 млрд рублей. Даже в условиях экономических санкций, которые направлены на ослабление промышленности, наше правительство изыскивает возможности для того, чтобы не останавливать работу предприятий. Михаил Мишустин четко обозначил позицию президента - обеспечить устойчивую работу предприятий через производственные цепочки и предоставить оборотные средства» - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Правительство России продолжит финансировать региональные программы развития промышленности. В 2022 году на эти цели будет направлено свыше 3,7 млрд рублей. На предприятия Бурятии направят 50 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идёт о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.