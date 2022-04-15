Экономика и бизнес 15.04.2022 в 13:39

В Бурятии снизилась цена на бензин и газовое моторное топливо

Ситуация на продовольственном рынке также стабилизируется
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии снизилась цена на бензин и газовое моторное топливо
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, с начала года в республике подешевел бензин марки АИ-98 (на 0,29 руб за литр или 0,4%) и газовое моторное топливо (на 5,10 рублей за литр или на 14,7%). Также отмечается небольшое снижение цены по сравнению с прошлой неделей на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Минпромторг продолжает мониторинг розничных цен на нефтепродукты и товары первой необходимости. По оценке министерства, ситуация на продовольственном рынке стабилизируется.

- В республике есть запасы по всем основным продуктам питания. Мы не допустили пустых полок в магазинах. Также нами было направлено письмо в Министерство экономического развития РФ об установлении предельно розничных цен на продовольственные товары, а именно сахар-песок и черный чай в республике, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Напомним, неделю назад премьер-министр правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме заявил, что у российских властей есть целый набор эффективных мер для стабилизации роста цен и борьбы с пустыми полками в магазинах.

Фото: «Номер один»
Теги
бензин продукты цены

Все новости

В Бурятии снизилась цена на бензин и газовое моторное топливо
15.04.2022 в 13:39
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
15.04.2022 в 13:25
Серия лжеминирований, прокатившаяся по Бурятии, координируется спецслужбами Украины
15.04.2022 в 13:04
В Бурятии сетевая торговля развивается опережающими темпами
15.04.2022 в 11:56
Алексей Цыденов рассказал о гуманитарной помощи военным из Бурятии
15.04.2022 в 11:51
Мэрия Улан-Удэ призвала горожан заранее запастись дровами
15.04.2022 в 11:07
Жители Бурятии высоко оценили шанс «ответить Чемберлену» курями
15.04.2022 в 10:31
Житель Бурятии пытался спасти полицейского от «уголовки»
15.04.2022 в 10:25
В Бурятии охотники ловили соболей зверским способом
15.04.2022 в 10:13
В Бурятии показатели суточного прироста COVID-19 замерли вокруг отметки 60
15.04.2022 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
В Бурятии сетевая торговля развивается опережающими темпами
В прошлом году оборот сетей достиг 33,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 38,7 %
15.04.2022 в 11:56
Жители Бурятии высоко оценили шанс «ответить Чемберлену» курями
Республиканский проект «куриных» антисанкций бьет все рекорды популярности
15.04.2022 в 10:31
Коронавирус убил туристическую отрасль Монголии
Правительство Монголии рассматривает возможность предоставления ей кредита на общую сумму 10 млрд тугриков


14.04.2022 в 14:38
«Сделано в России» - «Сделано в Бурятии»
Жителей республики приглашают заявить о себе на федеральном уровне
14.04.2022 в 12:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru