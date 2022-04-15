В Бурятии снизилась цена на бензин и газовое моторное топливо

Как сообщили в Минпромторге Бурятии, с начала года в республике подешевел бензин марки АИ-98 (на 0,29 руб за литр или 0,4%) и газовое моторное топливо (на 5,10 рублей за литр или на 14,7%). Также отмечается небольшое снижение цены по сравнению с прошлой неделей на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.Минпромторг продолжает мониторинг розничных цен на нефтепродукты и товары первой необходимости. По оценке министерства, ситуация на продовольственном рынке стабилизируется.- В республике есть запасы по всем основным продуктам питания. Мы не допустили пустых полок в магазинах. Также нами было направлено письмо в Министерство экономического развития РФ об установлении предельно розничных цен на продовольственные товары, а именно сахар-песок и черный чай в республике, - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Напомним, неделю назад премьер-министр правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме заявил, что у российских властей есть целый набор эффективных мер для стабилизации роста цен и борьбы с пустыми полками в магазинах.Фото: «Номер один»