Бурятия получит 20 млн рублей на поддержку промышленности

По поручению президента России на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 млрд рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Бурятия из этой суммы получит 19,9 млн рублей.Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам.- Получить финансовую поддержку смогут предприятия малого и среднего предпринимательства, которые взяли займы на пополнение оборотных средств в кредитных организациях. В форме грантов безвозмездно будут компенсированы затраты на уплату процентов (до 90% затрат, но не более ключевой ставки Центробанка), - сообщил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Отметим, что Бурятии также выделено 50 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации производств. Речь, в частности, идёт о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.Фото: «Номер один»