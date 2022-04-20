Экономика и бизнес 20.04.2022 в 10:07
Китай построит в Монголии нефтепровод
Китайская госкомпания «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн» выиграла тендер на его строительство
Текст: Номер один
Китайская государственная компания «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн», выиграв тендер, стала подрядчиком для финансирования и строительства трубопровода в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.
Два года назад, 6 января 2020 года, правительство Монголии приняло решение о транспортировке сырья для нефтеперерабатывающего завода по трубопроводу. В связи с этим министерство горнодобывающей промышленности объявило международный тендер по выбору подрядчика.
Генеральное соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства нефтепровода в Монголии подписали госсекретарь министерства горнодобывающей промышленности Г.Нандинжаргал, исполнительный директор госкомпании «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» Д.Алтанцэцэг, исполнительный директор госкомпании «Эрдэнэс Таван Толгой» Б.Ганхуяг и представитель китайской компании «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн» - главный менеджер Чжоу Диань Бин.
Сырая нефть с месторождения в аймакн Дорнод будет транспортироваться по трубопроводу протяженностью 530 км с магистральным насосом. Это обеспечит непрерывную и надежную подачу сырья на строящийся нефтеперерабатывающий завод в сомоне Алтанширээ.
В соответствии с этим соглашением компания «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн» построит нефтепровод в течение трех лет или до ввода в эксплуатацию НПЗ.
Фото: montsame.mn
Два года назад, 6 января 2020 года, правительство Монголии приняло решение о транспортировке сырья для нефтеперерабатывающего завода по трубопроводу. В связи с этим министерство горнодобывающей промышленности объявило международный тендер по выбору подрядчика.
Генеральное соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства нефтепровода в Монголии подписали госсекретарь министерства горнодобывающей промышленности Г.Нандинжаргал, исполнительный директор госкомпании «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» Д.Алтанцэцэг, исполнительный директор госкомпании «Эрдэнэс Таван Толгой» Б.Ганхуяг и представитель китайской компании «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн» - главный менеджер Чжоу Диань Бин.
Сырая нефть с месторождения в аймакн Дорнод будет транспортироваться по трубопроводу протяженностью 530 км с магистральным насосом. Это обеспечит непрерывную и надежную подачу сырья на строящийся нефтеперерабатывающий завод в сомоне Алтанширээ.
В соответствии с этим соглашением компания «Норинко Интернэйшнл Кооперэйшн» построит нефтепровод в течение трех лет или до ввода в эксплуатацию НПЗ.
Фото: montsame.mn
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