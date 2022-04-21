Экономика и бизнес 21.04.2022 в 11:54

Tele2 замиксовала полезные сервисы в мультиподписке Mixx

В нее включены самые востребованные сервисы и услуги
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Текст: Константин Воронов
Tele2 замиксовала полезные сервисы в мультиподписке Mixx
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую мультиподписку Mixx. В нее входят 50 Гб интернета дополнительно к мобильному трафику в тарифе, музыка и кино, скидки на покупку техники Xiaomi, доставку еды и каршеринг. Mixx также включает возможность застраховать накопленные минуты и гигабайты, многие другие сервисы от Tele2 и партнеров.

Клиентам мобильного оператора стала доступна новая эксклюзивная мультиподписка Mixx – возможность пользоваться большим количеством сервисов с экономией для бюджета. Стоимость пакетной подписки значительно ниже, чем сумма платежей при подключении каждой из услуг по отдельности.

Пользователи Mixx получат: 50 Гб дополнительно к объему мобильного интернета в тарифе, безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, «ТамТам», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и TikTok, использование пакета минут в тарифе для звонков на городские и междугородние номера. При подключении новой мультиподписки абоненты также смогут сохранить накопленные минуты и гигабайты, застраховав их от «сгорания». Mixx включает SMS-фильтр и двойную защиту от нежелательного контента.

Кроме того, подписчикам Mixx доступны специальные предложения от VK: контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink. Помимо этого, они получат бонусы и скидки от служб доставки продуктов Delivery Club, «Самокат» и «Еда ВКонтакте», каршеринга «Ситидрайв», облачного гейминга MY.GAMES Cloud. Клиенты также могут использовать скидки книжного сервиса «ЛитРес», образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи.Дома», сервиса хранения данных «Облако Mail.ru», при покупке умных колонок «Капсула» и «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей.

C новой мультиподпиской клиенты Tele2 смогут приобрести технику Xiaomi со скидкой 10% в специальном разделе сайта mi.com. Они также получат повышенный кешбэк за покупки у партнеров программы лояльности «Больше».

«Создавая новую мультиподписку, мы включили в нее самые востребованные сервисы и услуги. Мы идем туда, где наш клиент. Партнерская модель развития бизнеса – ядро стратегии Tele2. Мы сотрудничаем с компаниями, которые являются лидерами в своей отрасли, такое партнерство комплементарно бизнесу и интересно клиентам. Выгода для пользователей очевидна – заплатить за одну услугу дешевле, чем оформлять подписки на сервисы по отдельности», - сообщил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Активировать новую мультиподписку Mixx можно в мобильном приложении Tele2 или на сайте оператора tele2.ru/mixx. Первое подключение – бесплатное, далее стоимость составит 200 рублей в месяц. Плата за подписку будет списываться вместе с абонентской оплатой по тарифу.

Фото: предоставлено Tele2
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