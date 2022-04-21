Экономика и бизнес 21.04.2022 в 12:30

В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона

Об этом сообщил минпром республики; «самогонный» сахар стоит на 40% дороже «обычного»
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона
В сельской местности Бурятии отмечается значительный разрыв между ценами на разные сорта сахара-песка. Как пояснил врио. министра промышленности республики Алексей Оловянников, сахар, который лучше всего подходит для изготовления самогона, стоит гораздо дороже, чем «обычный». Чиновник не смог пояснить, в чем заключается отличие сорта, коотрый лучше других подходит для самогоноварения, но публично констатировал факт больших ценовых различий.

Правду о «сахарной» жизни раскрыли на сегодняшнем заседании Совета Народного Хурала. Вопрос о сахаре поднял депутат Анатолий Кушнарев.

Для многих членов Совета такое объяснение различий в ценах на сорта сахара оказалось необычным - они не знали об этом интересном моменте. «Самогонный» сахар стоит процентов на 40 дороже «обычного».

В таких условиях сельчане, не занимающиеся самогоноварением, предпочитают отовариваться сладкими кристаллами в том магазине, где цены ниже. В ходе обсуждения, один из депутатов, кстати, в шутку предложил называть самогон «народным коньяком».

Фото: pixabay.com
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