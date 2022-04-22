Экономика и бизнес 22.04.2022 в 15:02

Tele2 расширяет наполнение тарифов

Абонентам обновленных тарифов доступно больше фильмов и сериалов
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Текст: Константин Воронов
Tele2 расширяет наполнение тарифов
Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшает параметры и расширяет наполнение тарифной линейки «Мой». Абонентам обновленных тарифов доступно больше фильмов и сериалов от видеосервисов Wink и more.tv. Подписки на фильмы и сериалы входят в тарифные пакеты и не требуют дополнительных плат. Также пользователи смогут подключить новую опцию для безлимитного прослушивания музыки и просмотра видео в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе компании, в обновленный тариф «Мой онлайн» Tele2 добавила опцию Wink. Basic. Она включает более 25000 фильмов, сериалов и мультфильмов, видео от популярных блогеров, более 100 ТВ-каналов. Просмотр контента доступен под одним аккаунтом на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, ТВ-приставке или через приложение в Smart TV.

В новой версии тарифа «Мой онлайн+» увеличивается наполнение опции Wink. Optimum+. Помимо существующего перечня фильмов, сериалов и ТВ-каналов, клиенты оператора получат доступ к каталогу more.tv. Он включает оригинальные проекты more originals, российские сериалы, которые можно посмотреть до телепремьеры, а также хиты мирового кино.

Помимо этого, Tele2 добавила в тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» безлимитный доступ к мессенджеру Discord. Это современная система мгновенного обмена сообщениями с возможностью проведения видеоконференций. Мессенджер Discord сегодня наиболее популярен у геймеров и молодежи. Кроме того, клиенты обновленных тарифов могут подключить услугу «Безлимит на видео в соцсетях». С ней они получат неограниченный доступ к музыке и видео в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Оператор улучшил и параметры премиальной линейки: в обновленные тарифы Black и Premium Tele2 также добавила контент от more.tv.

Фото: предоставлено Tele2
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