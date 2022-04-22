Экономика и бизнес 22.04.2022 в 22:47

В Бурятии сети «жонглируют» ценами

Контроль выявил нарушения в торговых компаниях республики
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии сети «жонглируют» ценами

С начала 2022 года в Роспотребнадзор поступило 16 жалоб на несоответствие между ценой на ценнике товара на полке и ценой на кассе. «Из них три обращения в отношении торговой группы «Абсолют», - отметили в управлении.

По итогам рассмотрения всех 16 обращений объявлено семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и даны разъяснения норм законодательства. Среди этих семи предостережений фигурирует и «Абсолют».

Одна из претензий покупателей - объявления, где сказано, что в связи с переоценкой может отмечаться несовпадение цен.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», информация о товарах в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения. Информация доводится до сведения потребителей на этикетках, методом маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

В республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что актуальная информация о цене товара всегда должна быть на ценнике. В случае выявления нарушения, продавца могут привлечь к административной ответственности.

Впрочем, сейчас проведение внеплановых проверок и принятие мер административного воздействия невозможно. Это установлено в решении российского правительства от 10 марта 2022 года.

Если гражданин обратится и сообщит сведения о нарушении магазином установленных требований, то Роспотребнадзор может провести профилактическое мероприятие и объявить бизнесмену предостережение, при подтверждении факта.

 Что в итоге?

Государственные защитники прав потребителей ответили, что «в целях проведения оценки достоверности поступивших о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», вопрос о проведении профмероприятия в этом супермаркете будет рассмотрен, но надо представить дополнительные сведения, материалы.

Чиновники даже назвали их. Это фотографии объявлений-предупреждений, ценников, кассовых чеков с несовпадением цен.

Другими словами, если фотографий не будет представлено, то Роспотребнадзор не станет проводить профмероприятие в этом супермаркете.

А если гражданин не имеет возможности сделать фотографии, на которых настаивает управление? Видимо, в супермаркете все останется по-старому. Ведь, нет фото – нет мероприятия.

Что тут скажешь? Сказать нечего, просто пожалеем потребителей республики.

В целом, по ценам в республике вскрываются различные факты. Напомним, что недавно прокуратура Окинского района проверила деятельность предпринимателей, торгующих продуктами питания в розницу.

 «Выявлено, что пятью владельцами магазинов допущено превышение предельных размеров торговых надбавок на отдельные продукты, такие как чай, яйцо куриное, масло сливочное и молоко», - сообщило силовое ведомство.

 Нарушения были устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: pixabay.com

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торговля сети нарушения

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