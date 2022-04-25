Экономика и бизнес 25.04.2022 в 16:49

Бюджет Улан-Удэ в 2021 году составил более 15 млрд рублей

Из них более 10,3 млрд – межбюджетные трансферты, 4,7 млрд – налоговые и неналоговые доходы
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Текст: Нина Павлова
Бюджет Улан-Удэ в 2021 году составил более 15 млрд рублей
По итогам 2021 года доходы городского бюджета составили более 15,41 млрд рублей, из них более 10,3 млрд – межбюджетные трансферты, 4,7 млрд – налоговые и неналоговые доходы. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель мэра - председатель Комитета по финансам администрации г. Улан-Удэ Татьяна Базякина.

«Вопрос по исполнению бюджета города за 2021 год обсуждался на коллегии администрации города Улан-Удэ. Кроме того, 22 апреля администрацией по этому вопросу проведены публичные слушания. Как и в предыдущие годы, основной объем бюджетных средств направляется на отрасли социально-бюджетной сферы. Здесь за 2021 год расходы составили 10,5 миллиардов рублей или 69 % от общего объема расходов. В 2019, 2020 годах эта цифра составляла 64 %»

- отметила Татьяна Базякина.

Наибольший объем социальных расходов – 9,5 млрд рублей - направлен в отрасль образования. Из них 5,6 млрд пошли на содержание учреждений: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. На строительство детских садов, школ, капитальный ремонт и реконструкцию учреждений выделено более 2,2 млрд рублей. Кроме того, средства были направлены на обеспечение школьников города горячим питанием, подвоз учащихся из отдаленных микрорайонов, организацию летнего отдыха и предоставление субсидий частным детским садам.

«Также ежегодно увеличиваются расходы на отрасль ЖКХ - благоустройство города, освещение, озеленение. В 2021 году на эти цели направлено 828 млн рублей, на реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и теплоснабжения – 247,5 млн. На 9,8 млн рублей приобретена спецтехника»

- сообщила заместитель мэра.

По транспорту финансирование составило 674,5 млн рублей, в том числе на субсидирование затрат по перевозке населения в трамваях и муниципальных автобусах направлено 350 млн рублей. Приобретены три низкопольных автобуса на 27,9 млн рублей. На 94,5 млн рублей выполнен капитальный ремонт трамвайных путей. Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог составили 709,4 млн рублей, из них на ремонт подъездов к образовательным учреждениям – 13,4 млн.

Вопрос об исполнении бюджета города Улан-Удэ в 2021 году будет представлен на ближайшей сессии Улан-Удэнского горсовета для утверждения.
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