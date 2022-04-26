Экономика и бизнес 26.04.2022 в 16:14

ТГК-14 готова выступить гарантирующим потребителем магистрального газа в Бурятии и Забайкалье

Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 может стать основой для реализации глобальных проектов
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ТГК-14 готова выступить гарантирующим потребителем магистрального газа в Бурятии и Забайкалье
ТГК-14 готова выступить гарантирующим потребителем магистрального газа в Забайкалье, что может стать решающим фактором для газификации Бурятии и Забайкальского края. Также с приходом природного газа в Бурятию экономически эффективнее в сравнении с углем станет и проект завершения строительства крупнейшего энергетического долгостроя – Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, ее представители заявили об этом в Москве на рабочей встрече руководства Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в лице и.о. генерального директора Николая Запрягаева с ПАО «ТГК-14». Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт» Владимир Орлов (независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14») обозначили актуальные вопросы взаимодействия по привлечению российских инвестиций в энергетическую отрасль Забайкальского края и Бурятии.

Константин Люльчев подчеркнул важность взаимодействия крупных ресурсоснабжающих организаций с КРДВ с целью своевременного обеспечения качественной и современной инфраструктурой потенциальных инвесторов Дальнего Востока. Участники встречи отдельно остановились на актуальных энергоэффективных проектах на территории присутствия ТГК-14, среди которых первоочередными и стратегически важными являются закрытие котельных в поселке Стеклозавод в Улан-Удэ и в поселке Антипиха в Чите.

Также были обозначены долгосрочные стратегические проекты по газификации дальневосточных регионов. С приходом новых акционеров ПАО «ТГК-14», в лице АО «Дальневосточная управляющая компания», начался этап для реализации стратегии устойчивого развития энергетики Забайкальского края и Бурятии. Разрабатывается совместный с правительством Забайкальского края проект по реновации источников теплоснабжения г. Читы с отказом от угольного топлива в пользу газа.

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики является профильным государственным институтом развития для энергетической отрасли, - отметил председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. – Большой опыт и глубокая вовлеченность команды КРДВ в процесс привлечения реальных инвестиций имеет большое значение для энергетики. Уверен, вместе мы сможем успешно реализовать самые амбициозные инфраструктурные проекты».

Деятельность АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» нацелена на обеспечение ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока. Активно ведется работа по расширению перечня оказываемых инвесторам услуг, разработке и внедрению новых механизмов поддержки бизнеса. Также корпорация ведет системную работу по привлечению инвестиций для обеспечения *ESG-трансформации энергетической отрасли на территории Дальнего Востока.

В 2019 году на Восточном экономическом форуме между ТГК-14 и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (в 2021 году функции этого данного института переданы КРДВ) было подписано соглашение о взаимодействии при реализации проекта по завершению строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Совместная работа по этому соглашению не получила активного развития из-за пандемии коронавируса. Сегодня на Дальнем Востоке активно создаются необходимые условия для запуска новых производств и привлечения инвесторов и завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 может стать основой для реализации глобальных проектов.

*ESG - «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах: ответственное отношение к окружающей среде (англ., E — environment); высокая социальная ответственность (англ., S — social); высокое качество корпоративного управления (англ., G — governance).

Фото: news.tgk-14.com
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газификация инициатива Бурятия ТГК-14

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