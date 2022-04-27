Ореховый бизнес бичурских депутатов

Чиновники и депутаты отчитываются о своих доходах и имуществе. Как на республиканском уровне, так и на местном. Там тоже много интересного.Председатель Бичурского районного Совета депутатов Андрей Слепнев задекларировал доход за 2021 год в размере свыше 1,5 млн рублей. Основным источником денежных поступлений является заработная плата – он единственный из местных народных избранников, работающий на постоянной и оплачиваемой за счет бюджета основе. Соответственно, ему запрещена любая предпринимательская деятельность (лично или через доверенных лиц), а также участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией (за исключением отдельных случаев, предусмотренных федеральным законодательством).Но вот что любопытно. 24 августа 2021 года Андрей Слепнев заключил договор с одним из сельскохозяйственных кооперативов Бичурского района, также являющимся арендатором таежных угодий. Согласно договору, председатель райсовета получил в пользование лесной участок «для заготовки пищевых лесных ресурсов» – кедровых орехов. Формально – «для личного потребления». Но площадь участка - 15 гектаров (!) – скорее наводит на мысль о заготовительной деятельности в коммерческих масштабах.В договоре также указано, что лесной участок передан Андрею Слепневу в безвозмездное пользование. Хотя подавляющее большинство местных заготовителей платят арендаторам, передавая им часть собранных кедровых орехов (как правило, 10%). Это вполне справедливо, ведь арендаторы несут серьезные финансовые издержки на выполнение проектов освоения лесов: противопожарные, восстановительные и другие мероприятия, предусмотренные уже их договорами с Республиканским агентством лесного хозяйства.Но председателю Бичурского райсовета предоставлена привилегия в виде безвозмездного пользования лесным участком как члену сельскохозяйственного кооператива. При этом членский взнос Андрей Слепнев оплатил именно в день заключения договора, 24 августа 2021 года. Не ради ли того, чтобы получить выгоду от своего личного участия в данной организации?В этот же день он выдал еще и гарантийное письмо, коим все-таки обязался внести плату за пользование лесным участком в размере 180 кг кедровых орехов. Рассчитаться с арендатором председатель Бичурского райсовета обязался до 1 декабря 2021 года. Но в установленный срок плату не внес, оставшись должником. Вместо этого, как ранее сообщалось, организовал от имени представительного органа местного самоуправления собрание частных заготовителей (кстати, в период запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса) с единственным итоговым требованием: расторгнуть заключенные по результатам аукционов РАЛХ договоры аренды лесных участков. Чтобы не платить по своим обязательствам?Ореховым промыслом в 2021 году занимался еще один депутат Бичурского райсовета – глава крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Оленников. На лесном участке, полученном им в пользование от другого арендатора тайги, прогнозировался сбор 11,55 тонны кедрового ореха. И все это для «личного потребления»?Размер платы за пользование лесным участком предусмотрен договором в количестве 924 кг кедровых орехов, их надлежало сдать в приемный пункт арендатора до 20 октября 2021 года.Но Михаил Оленников в установленный срок плату в полном объеме не внес, оставшись, как и Андрей Слепнев, должником арендатора. Зато активно принимал участие в уже упомянутом собрании частных заготовителей, которыми, похоже, организаторы мероприятия ловко манипулировали в своих личных интересах.По данным минсельхозпрода РБ, средняя закупочная цена на кедровые орехи в сезон 2021 года достигала 350 рублей за кило. Исходя из этого, потенциал лесного участка, где их заготавливал Михаил Оленников, можно оценить суммой свыше 3,5 млн рублей (за вычетом платы арендатору).Между тем в декларации депутата указан доход за 2021 год в размере 2,042 млн рублей. А ведь он, не будем забывать, является еще главой КФХ и, надо полагать, также имеет от этого доходы.В общем, ситуация выглядит весьма запутанной. Мы уже не раз писали о теневом ореховом бизнесе, к которому причастны влиятельные чиновники, а бюджет недосчитывается многих миллионов. Думаем, разобраться в хитросплетениях заготовительной деятельности Андрея Слепнева и Михаила Оленникова должны компетентные органы, призванные следить за полнотой и достоверностью сведений в декларациях чиновников и депутатов, а также за соблюдением ими антикоррупционного законодательства.Стоит повнимательнее присмотреться и к хозяйственной деятельности других народных избранников и служащих. Например, начальник Управления образованием Бичурского района Николай Иванов организовал реализацию продукции своего личного подсобного хозяйства подведомственным бюджетным учреждениям – детским садам. В МБОУ «Подснежник» он продал в 2021 году 240 кг говядины, в МБОУ «Полянка» - 200 кг в 2021 и по 180 кг - в 2020 и 2019 гг.С еще большим размахом реализует бюджетным образовательным учреждениям продукцию своего КФХ депутат Бичурского райсовета Сергей Афанасьев. Наряду с Николаем Ивановым он на протяжении ряда лет является основным поставщиком говядины в МБОУ «Подснежник» и единственным – в МБОУ «Огонек». Объемы поставок говядины от КФХ Сергея Афанасьева в детские сады исчисляются центнерами, сполна оплаченные за счет бюджета.Наверное, и другие сельхозпроизводители Бичурского района были бы рады получить возможность сбыта своей мясной продукции бюджетным организациям, находящимся в шаговой доступности, да еще и с гарантированной оплатой. И что делать, если у рядовых тружеников села нет ни депутатского мандата, ни руководящей должности? Приходится довольствоваться тем немногим, что оставили на их долю два предприимчивых представителя власти...Артем Самсонов, «Номер один».