Бурятия получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог

Из резервного фонда правительства России в Бурятию на модернизацию региональной сети дорог направлен 1 млрд рублей. Решение о выделении средств принято по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в правительстве республики.«Этот миллиард дает нам возможность направить 100 млн рублей для ремонта местных дорог. Дорог в поселениях. После зимы, после таяния снега нужна подсыпка, где-то грейдирование. Поддержим районы», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Средства будут направлены в общей сложности на ремонт 40 км региональных дорог Тресково-Шергино-Оймур-Заречье, Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск – граница с Монголией, Улан-Удэ-Романовка-Чита, Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и других в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».Ввод этих участков планируется в 2022 году.Строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог остаётся приоритетной задачей федерального центра. В целом в 2022 году на эти цели из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 120 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Фото: egov-buryatia.ru