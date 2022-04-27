Экономика и бизнес 27.04.2022 в 08:36

ТГК-14 полтора месяца в пик морозов недотапливала Октябрьский район Улан-Удэ

Это выявила прокуратура Бурятии в результате проверки гарантирующего поставщика тепловой энергии
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ТГК-14 полтора месяца в пик морозов недотапливала Октябрьский район Улан-Удэ
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о теплоснабжении в деятельности гарантирующего поставщика тепловой энергии – публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14».

Установлено, что ресурсоснабжающей организацией с 1 января по 17 февраля нынешнего года занижен температурный график отпуска тепловой энергии потребителям Октябрьского района столицы Бурятии, сообщили в прокуратуре республики.

В связи с этим прокурором района в отношении юридического лица «ПАО «ТГК-14» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей). Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.

Постановление не вступило в законную силу, отметили в надзорном органе.

Фото: pixabay.com
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