ТГК-14 полтора месяца в пик морозов недотапливала Октябрьский район Улан-Удэ

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о теплоснабжении в деятельности гарантирующего поставщика тепловой энергии – публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14».Установлено, что ресурсоснабжающей организацией с 1 января по 17 февраля нынешнего года занижен температурный график отпуска тепловой энергии потребителям Октябрьского района столицы Бурятии, сообщили в прокуратуре республики.В связи с этим прокурором района в отношении юридического лица «ПАО «ТГК-14» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей). Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.Постановление не вступило в законную силу, отметили в надзорном органе.Фото: pixabay.com