Перестать кошмарить бизнес

«В этом ничего страшного нет, главное только, чтобы эмитент выполнил в срок свои обязательства перед инвесторами согласно договору. Сейчас главная задача и для страны, и для экономики - выстоять и перестроить экономику на путь развития, а не уничтожения. А для этого необходимо использовать все инструменты поддержки экономики» - сообщил он.

«Сегодня в условиях жестких западных санкций мы либо помогаем бизнесу выжить, либо делаем все, чтобы он испытывал дополнительные сложности в период кризиса. Необходимо убрать административные барьеры и освободить ключевые предприятия от местных налогов» - сообщил Владимир Манжуев.

«У нас слишком много развелось различных контролирующих ведомств, часто дублирующих друг друга, и они только вредят. Я бы предложил вообще ликвидировать многие из них, и мы сразу увидим, как экономика начнет дышать» - убежден депутат.

Правительство РФ до конца 2022 года ввело мораторий на плановые проверки бизнеса в связи с антироссийскими санкциями. Поскольку в нашей стране важное значение имеет «сигнал», то на места он пришел. Однако в Бурятии, к сожалению, его восприняли словно через испорченный телефон: проверки продолжаются, а бизнес, столкнувшись с подобной ситуацией, либо бежит в другие регионы, либо просит об экстренной помощи. В Бурятии эксперты призвали контролирующие органы остановиться.После введения западных санкций одной из наиболее пострадавших отраслей экономики Бурятии стала строительная сфера. Рост цен на материалы, а также удорожание кредитования и ипотеки - лишь полбеды. Главное, что в тяжелых экономических условиях бизнес Бурятии не почувствовал облегчения. По сведениям «Номер один», второй по объемам ввода в эксплуатацию в регионе застройщик ООО «Бест-плюс» зарегистрировал компанию в Забайкальском крае. Компания продолжает возводить дома в Бурятии, но, судя по всему, видит будущее в восточном регионе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде выплат налогов в соседний регион, если процесс дойдет до завершающей стадии. Напомним, что исход крупных налогоплательщиков начался в регионе не сегодня: в 2015 году застройщик «СМИТ» ушел в Москву в связи с беспрецедентно жесткими налоговыми проверками, а владелец ТГ «Абсолют» Индира Шагдарова зарегистрировала компанию в Крыму. Однако после прихода в республику главы Бурятии Алексея Цыденова исход был прекращен, а застройщика удалось убедить вернуться в регион.Что касается «Бест-плюс», то его уход также, возможно, связан с тем, что вице-премьер по экономике Забкрая Александр Бардалеев открыто переманивает крупных бурятских налогоплательщиков. В том числе освобождая их от местных налогов и предоставляя льготный режим.Между тем сегодня еще один застройщик, самый крупный по объемам в регионе - компания «Бургражданстрой», столкнулся с масштабными проверками. За прошлый год компанию проверили пять раз контролирующие органы. А недавно проверки начались и на Улан-Удэнском домостроительном комбинате (ДСК), где, напомним, идет реализация соглашения между предприятием, правительством РБ и мэрией Улан-Удэ о строительстве в Улан-Удэ 1 млн квадратных метров жилья в ЖК «Мегаполис» в 148А квартале. ДСК построен с нуля, что позволяет недорого и быстро возводить дома.Как «Номер один» уже сообщал, в 2021 году домостроительный комбинат реализовал жителям Бурятии векселя с закрепленной в них стоимостью одного квадратного метра в 35 тыс. рублей. Но это почему-то вызвало неудовольствие у проверяющих органов, усмотревших в этом якобы нарушения чьих-то прав, и сегодня покупателям векселей рекомендуют расторгнуть договоры их купли-продажи. Однако покупатели на это не идут - деньги им не нужны даже с процентами (3% годовых). Все инвесторы хотят квартиры, гарантированные домостроительным комбинатом. Который, добавим, ежемесячно наращивает выпуск панелей для строительства ЖК «Мегаполис» («Бургражданстрой»). Дело в том, что покупатели векселей вносили деньги в ДСК исходя из расчета 35 тыс. рублей за «квадрат». Сейчас же он продается уже за 65 тыс. рублей. Прибыль налицо. Добавим, что привлеченная сумма по данной категории инвесторов составляет всего 60 млн рублей. Что является крайне незначительной суммой на фоне многомиллиардных жилых и социальных объектов, вовремя и в срок возводимых и ДСК, и застройщиком. Причем сегодня ДСК готов сразу же вернуть деньги, но никто не хочет принимать их обратно.Член общественного совета при Госстройнадзоре РБ, эксперт Алексей Кушнер полагает, что «выпуск специальных, в том числе ипотечных бумаг, это обычная практика с целью увеличения оборотов предприятия и наращивания выпуска продукции».Председатель отделения «Опора России» Владимир Манжуев отметил, что постановление правительства о моратории на проверки необходимо выполнять всем контролирующим органам.По его словам, сегодня регионы заинтересованы в развитии строительной индустрии, потому что она дает рабочие места и позволяет быстро строить жилье, школы и детсады, «могу сказать, что глава республики Алексей Цыденов очень много делает в этом направлении».Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов согласен с тем, что вставлять палки в колеса бизнесу в кризисный период - плохая идея.Дмитрий Родионов, «Номер один».