В Бурятии таможенники остановили вывоз из РФ крупной партии бытовой химии американской компании

Незадекларированный товар стоимостью более 9 млн рублей обнаружили бурятские таможенники при перемещении в Монголию. Более тонны бытовой химии стоимостью 9,105 млн рублей выявили сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.В пункте пропуска МАПП Кяхта таможенному органу были предъявлены декларация и товаросопроводительные документы на перемещаемый товар. Однако в ходе назначенного таможенного досмотра таможенники выявили 44 наименования товаров (бытовая химия, порошки и чистящие средства, биодобавки, посуда и др.), не указанных в декларации.Как пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Кяхта Александр Жуков, за недекларирование товара по установленной форме предусмотрена административная ответственность. Субъектом правонарушения является лицо, на котором лежит обязанность по заявлению достоверных сведений о товаре при декларировании.Таможенный пост МАПП Кяхта возбудил дело об административном правонарушении по в отношении юридического лица – таможенного представителя. Отметим, что эта категория экспортного товара не облагается таможенной пошлиной, но попытка его незаконного вывоза обернется для отравителя конфискацией товара или административным штрафом до двукратного размера от его стоимости.Незадекларированный товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста МАПП Кяхта. Дело об административном правонарушении находится в производстве таможенного органа.Судя по фото коробок с товаром, речь идет о товарах компании Amway, которые распространяются не в магазинах, а методом сетевой торговли. Это международный производитель средств личной гигиены, бытовой химии, косметических средств, биологически активных добавок к пище и предметов быта. Основана в 1959 году в США. Российский филиал компании появился в марте 2005 года. Деятельность компании не ограничивается производством и продажей товаров. Каждый покупатель может стать независимым предпринимателем Amway и построить собственный бизнес прямых продаж. Ассортимент товаров Amway рекламируется как натуральный - продукты созданы из натуральных ингредиентов, в основном выращенных на собственных фермах компании без использования пестицидов, химических удобрений и регуляторов роста растений.Так что, эпизод не связан с санкциями. Вернее - с отказами мировых брендов бытовой химии работать в России.Фото: Бурятская таможня