Экономика и бизнес 28.04.2022 в 10:46

В Бурятии увеличат господдержку на производство овощей и картофеля

Дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при расчёте и распределении финансирования
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии увеличат господдержку на производство овощей и картофеля
pixabay.com
Правительство РФ расширит меры поддержки производителей картофеля и других овощей. При этом дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при расчёте и распределении финансирования, что обусловлено их повышенными планами производства картофеля и других овощей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В апреле правительством РФ принято постановление о новом федеральном проекте «Развитие овощеводства и картофелеводства», который стартует с 1 января 2023 года.

Субсидии будут предоставляться сельхозпроизводителям на проведение агротехнологических работ по ставке на 1 га площади, занятой картофелем или овощными культурами; на затраты по элитному семеноводству по ставке на 1 тонну элитных семян картофеля или овощей; на затраты по круглогодичному выращиванию овощей с использованием системы электрического досвечивания, по ставке на 1 тонну произведенной продукции.

«Увеличение объёмов производства овощной продукции у нас в республике – это актуальная тема. И мы этим занимаемся. И задача не только произвести, но и сохранить поскольку часть продукции, что у нас производится, она вывозится, в другие регионы, потому что нет мощностей по хранению. Есть проекты по строению овощехранилища, и, безусловно, само производство овощей надо увеличивать»

- отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Республике Бурятия в год производится 30,5 тыс. тонн овощей, из них – 11,7 сельскохозяйственными организациями и фермерами, личными хозяйствами – 18,8 тыс. тонн. Картофеля мы производим 117,3 тыс. тонн, 85,2 тыс. тонн – в личных хозяйствах.

«В рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», поддержку смогут получить и личные подсобные хозяйства региона, на возмещение части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта, по ставке на 1 тонну реализованной продукции. ЛПХ при этом должны получить статус самозанятых. При распределении субсидий для Дальневосточного федерального округа будут применяться повышающие коэффициенты»

- отмечает глава бурятского Минсельхозпрода Галсан Дареев.

В федеральном проекте предусмотрена поддержка на создание овощехранилищ, их строительство и оснащение. Субсидия покроет 25% от этих затрат. Эта мера позволит реализовать ряд проектов наших сельхозпроизводителей и стимулировать рост производства овощей и картофеля.
Теги
сельское хозяйство

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