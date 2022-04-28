Экономика и бизнес 28.04.2022 в 11:09

Почти половина автолюбителей Бурятии готова пересесть на китайские машины

Поклонники китайского автопрома отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин
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Текст: Номер один
Почти половина автолюбителей Бурятии готова пересесть на китайские машины
Почти половина опрошенных автолюбителей Бурятии (43%) готовы пересесть на китайские машины. Однако, 56%, напротив, пока не готовы покупать машины из Поднебесной. А 1% автолюбителей республики отметили, что уже ездят на китайских авто, сообщает автомобильный сайт Дром. Он выяснял, готовы ли автолюбители РФ пересесть на китайские автомобили.

В среднем по России также 43% рассматривают возможность приобретения автомобиля китайского производства, 54% не готовы пока садиться за руль машины из Поднебесной. Еще 3% уже владеют авто из КНР.

Среди причин, которые останавливают от покупки китайских машин, автолюбители назвали высокие цены, недостаточное количество сервисных центров и быструю потерю первоначальной стоимости. Поклонники китайского автопрома отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин.

За январь-апрель текущего года доля авто китайского производства в общем объеме рынка России увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года — с 1,9% до 3%. Лидерами по количеству автомобилей из Поднебесной стали Москва и Санкт-Петербург. Доля «китайцев» в этих регионах составила около 5%. Реже всего китайские машины выбирают на Дальнем Востоке, где располагается всего 1,2% от общего числа дилеров китайских марок России. В регионе на долю машин из Китая приходится всего 0,1%.

Всероссийский опрос проводился с 11 по 18 апреля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 15 тысяч человек.

Фото: pixabay.com
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