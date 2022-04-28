Экономика и бизнес 28.04.2022 в 15:26

Житель Бурятии взыскал с иркутского автосалона более 3,5 млн рублей

Мужчина  приобрел автомобиль с конструктивным недостатком, но автосалон не захотел вернуть ему деньги    
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Житель Бурятии взыскал с иркутского автосалона более 3,5 млн рублей

В Улан-Удэ решением Октябрьского районного суда удовлетворен иск потребителя, которому продавец отказался вернуть деньги за приобретенный автомобиль с конструктивным недостатком, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В одном из автосалонов Иркутска мужчина приобрел автомобиль по цене 2 708 000 рублей. После покупки при эксплуатации автомобиля был обнаружен конструктивный недостаток. Покупатель обратился к продавцу с просьбой вернуть деньги в соответствии со статьей федерального закона «О защите прав потребителей». Продавец отказал в возврате денег, потребитель обратился в суд. Заключение по делу дало покупателю управление Роспотребнадзора по Бурятии.

В итоге решением суда в пользу потребителя присуждено 3 582 375 рублей, из них 2 708 000 рублей – по договору купли-продажи, 272 255 рублей – возмещение убытков, 10 000 рублей – компенсация морального вреда, 500 000 рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, 92 480 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила в силе решение Октябрьского районного суда, которое вступило в законную силу, отметили в управлении.

Фото: pixabay.com
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