Юрий Трутнев предложил Улан-Удэнскому ЛВРЗ выпускать контейнеры

В рамках рабочей поездки в Бурятию заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился сегодня с работой Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода (УУЛВРЗ) – одного из крупнейших предприятий Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства республики.Предприятие, филиал АО «Желдорреммаш», входит в ГК «ЛокоТех», включено в перечень системообразующих организаций российской экономики и получает поддержку по линии минпромторга России. Завод является самым крупным предприятием в России, которое осуществляет ремонт тягового подвижного состава и производство запасных частей для ОАО «РЖД».«В настоящее время завод загружен на сто процентов, что гарантирует его стабильную работу. Заказы поступают практически со всей страны – от Северной до Дальневосточной железных дорог. В 2022 году предприятие планирует увеличить объем произведенной продукции на 23%. Для реализации такой амбициозной цели у завода есть необходимые производственные мощности», – рассказал директор завода Сергей Заборских.На заводе трудятся около 5 тысяч человек. Средняя заработная плата на заводе составляет 50 тыс рублей. «Это чуть больше, чем в среднем по промышленности в республике. На заводе сейчас могут трудоустроить до ста работников рабочих профессий. Хочу отметить, что ЛВРЗ – это один из крупнейших работодателей нашего региона», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.Завод ремонтирует железнодорожный тяговый подвижной состав и производит запасные части. Предприятием освоен ремонт всей линейки электровозов переменного тока, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации, осуществляется ремонт электровозов ВЛ85, ВЛ80 всех индексов и модификаций, 2ЭС5К, 3ЭС5К «Ермак», капитальный ремонт с продлением срока службы электровозов ВЛ80, капитальный и средний ремонт пассажирских электровозов ЭП1, ремонт и новое формирование колесных пар, изготовление запасных частей для электровозов.В структуре завода имеется локомотиворемонтное и литейно-механическое производства. Завод производит широкий спектр запасных частей для других заводов холдинга, для подвижного состава и эксплуатационных подразделений железных дорог России.В 2021 году объем произведенной продукции составил 13,8 млрд рублей. Отремонтировано 779 секций локомотивов.Продолжается модернизация предприятия. Так, в прошлом году завод приобрел новое станочное оборудование, в полном объеме начала работу автоматическая формовочная линия. Заводом пройдены квалификационные испытания на проведение капитального ремонта локомотивов переменного тока 2(3)ЭС5К и ЭП1, что позволяет приступить к серийному ремонту этих локомотивов. Предприятие намерено приступить к осуществлению среднего ремонта локомотивов 4ЭС5К для грузовых перевозок. В перспективе на Улан-Удэнском ЛВРЗ планируется провести реконструкции локомотивного производства, организовать поточную линию по ремонту локомотивов.В целях импортозамещения детали компрессора, устанавливаемого на локомотивы серии ВЛ, Улан-Удэнский ЛВРЗ освоил изготовление 80% номенклатурных комплектующих такого компрессора, как для среднего и капитального ремонта локомотивов, так и для отгрузки комплектующих запасных частей в сервисные локомотивные депо.«Предприятие живёт, работает, платит людям заработную плату. Мне кажется, что это здорово. Никаких санкций, никаких проблем предприятие не ощущает. Более того, мы сейчас разговаривали о расширении линейки продукции, говорили о том, что неплохо было бы освоить выпуск контейнеров. У нас как раз контейнеров не хватает. Объем перевозок на Дальний Восток резко увеличился и надо осваивать выпуск контейнеров в нашей стране. Нашим предприятиям нужно осваивать новые ниши», – сказал Юрий Трутнев.управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт и модернизацию локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «Торговый дом ЛокоТех» и другие.Фото: egov-buryatia.ru