Экономика и бизнес 29.04.2022 в 11:04

В Бурятии зафиксировали снижение цен на продукты

Также наблюдается спад стоимости товаров первой необходимости
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии зафиксировали снижение цен на продукты
pixabay.com
По сравнению с прошлой неделей наблюдается падение розничных цен на продукты, товары первой необходимости и бытовую технику, сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.

Из продуктовой корзины подешевели свинина, куриные яйца, черный чай, подсолнечное и сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, пшено, гречневая крупа, вермишель, бананы, морковь, картофель и помидоры. 

Наблюдается спад цены на товары первой необходимости: стиральный порошок, зубные щетки и пеленки для новорожденных. Продолжается снижение цен на телевизоры, смартфоны и роботы-пылесосы.

«В настоящий момент в республике ценовая ситуация стабилизируется. Товарные запасы в региональных розничных сетях соответствуют потреблению с учетом сезонных колебаний, а также срокам хранения и условиям транспортировки. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу торговых организаций. Обеспеченность населения продуктами питания стабильная. По продуктам длительного хранения до 90 суток, по скоропортящимся продуктам от 5 до 14 дней»

- говорит Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций.

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