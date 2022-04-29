В Бурятии зафиксировали снижение цен на продукты

«В настоящий момент в республике ценовая ситуация стабилизируется. Товарные запасы в региональных розничных сетях соответствуют потреблению с учетом сезонных колебаний, а также срокам хранения и условиям транспортировки. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу торговых организаций. Обеспеченность населения продуктами питания стабильная. По продуктам длительного хранения до 90 суток, по скоропортящимся продуктам от 5 до 14 дней» - говорит Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций.

По сравнению с прошлой неделей наблюдается падение розничных цен на продукты, товары первой необходимости и бытовую технику, сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.Из продуктовой корзины подешевели свинина, куриные яйца, черный чай, подсолнечное и сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, пшено, гречневая крупа, вермишель, бананы, морковь, картофель и помидоры.Наблюдается спад цены на товары первой необходимости: стиральный порошок, зубные щетки и пеленки для новорожденных. Продолжается снижение цен на телевизоры, смартфоны и роботы-пылесосы.