Ромашку лучше продавать, а не гадать на ней

Состояние, проблемы и перспективы лекарственного растениеводства в Бурятии обсудили 28 апреля в БГСХА участники специального научно-практического семинара. В ходе обмена мнениями освещены вопросы: технологии возделывания лекарственных культур, современное состояние лекарственного растениеводства в республике, потребность в сырье лекарственных растений в регионе, перспективы развития лекарственного растениеводства.Среди докладчиков Андрей Цицилин, заведующий ботаническим садом Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), Елена Маланкина, профессор кафедры овощеводства Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева, Вячеслав Шишмарев научный сотрудник лаборатории медико-биологических исследований Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, Оксана Давыдова, доцент кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства БГСХА. О практическом опыте рассказали Анна Гнитецкая, генеральный директор компании «БиоСфера» и фермер Буда Данилов, выращивающий ромашку аптечную и календулу лекарственную.«Важно, что первопроходцы лекарственного растениеводства в республике появились, и число желающих заняться им растет. Это очень перспективное направление, - говорит ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.- Но нужна специальная техника и технологии выращивания, разработкой которых наши ученые занимаются».Напомним, проект развития лекарственного растениеводства стартовал в Бурятии в 2017 году по инициативе «Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия». В течение двух лет, с 2017-го по 2019-й год, реализация проекта поддерживалась Фондом президентских грантов. С участием научных экспертов на базе пилотных площадок Байкальской природной территории (трех регионов - Иркутская области, Бурятии и Забайкальского края) отрабатывались технологии выращивания лекарственных культур, применяемых в западной и восточной медицинах.Благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализованы два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017- 2018 годы) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу. Подготовлена коллекция семян лекарственных растений для передачи в федеральное криохранилище семян Института мерзлотоведения (Якутия), выпущено методическое пособие и проведены образовательные и практические семинары среди фермеров и студентов.Пандемия притормозила работы. Но сейчас стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья, удовлетворяющего запросы фармкомпаний, а здесь главное объемы и качество, отмечают эксперты.«Именно на этом этапе нужны техника, нужны инвесторы, господдержка»,- говорит Лариса Бочанова, директор «Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия. – Надеюсь, конференция даст новый толчок к этой работе».К слову, выращивать лекарственные культуры – вполне рентабельный бизнес, спрос, как и цены растут. К примеру, стоимость ромашки аптечной за последний год выросла в четыре раза, с 250 рублей до 1000 рублей за килограмм. На черном рынке китайские скупщики принимают сырье родиолы розовой у населения в среднем по 300 рублей за килограмм, сушат и продают уже как минимум по 1-1,5 тысячи рублей. В Маньчжурии она уже стоит 3-4 тысячи рублей. На мировом рынке - 96 долларов. На фоне западных антироссийских санкций лекарственные травы могут стать отличным примером, как развития экспорта, так и импортозамещения, ведь много лекарственного сырья все еще закупается.В настоящее время Министерство сельского хозяйства и продовольствия разрабатывает меры господдержки в области лекарственного растениеводства, сообщили в пресс-службе аграрного ведомства.Фото: pixabay.com