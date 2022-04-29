Экономика и бизнес 29.04.2022 в 19:17

Ромашку лучше продавать, а не гадать на ней

Проблемы и перспективы лекарственного растениеводства обсудили в БГСХА
A- A+
Текст: Номер один
Ромашку лучше продавать, а не гадать на ней
Состояние, проблемы и перспективы лекарственного растениеводства в Бурятии обсудили 28 апреля в БГСХА участники специального научно-практического семинара. В ходе обмена мнениями освещены вопросы: технологии возделывания лекарственных культур, современное состояние лекарственного растениеводства в республике, потребность в сырье лекарственных растений в регионе, перспективы развития лекарственного растениеводства.

Среди докладчиков Андрей Цицилин, заведующий ботаническим садом Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), Елена Маланкина, профессор кафедры овощеводства Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева,  Вячеслав Шишмарев научный сотрудник лаборатории медико-биологических исследований Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, Оксана  Давыдова,  доцент кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства БГСХА. О практическом опыте рассказали Анна  Гнитецкая, генеральный директор компании «БиоСфера» и фермер Буда Данилов, выращивающий  ромашку аптечную и календулу лекарственную.

«Важно, что первопроходцы лекарственного растениеводства в республике появились, и число желающих заняться им растет. Это очень перспективное направление, - говорит ректор БГСХА    Бэликто Цыбиков.- Но нужна специальная техника и технологии выращивания, разработкой которых наши ученые занимаются».

Напомним, проект развития лекарственного растениеводства стартовал в Бурятии в 2017 году по инициативе «Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия». В течение двух лет, с 2017-го по 2019-й год, реализация проекта поддерживалась Фондом президентских грантов. С участием научных экспертов на базе пилотных площадок Байкальской природной территории (трех регионов - Иркутская области, Бурятии и Забайкальского края) отрабатывались технологии выращивания лекарственных культур, применяемых в западной и восточной медицинах.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализованы два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017- 2018 годы) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу. Подготовлена коллекция семян лекарственных растений для передачи в федеральное криохранилище семян Института мерзлотоведения (Якутия), выпущено методическое пособие и проведены образовательные и практические семинары среди фермеров и студентов.

Пандемия притормозила работы. Но сейчас стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья, удовлетворяющего запросы фармкомпаний, а здесь главное объемы и качество, отмечают эксперты.

«Именно на этом этапе нужны техника, нужны инвесторы,  господдержка»,- говорит Лариса Бочанова, директор «Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия. – Надеюсь, конференция даст новый толчок к этой работе».

К слову, выращивать лекарственные культуры – вполне рентабельный бизнес, спрос, как и цены растут. К примеру, стоимость ромашки аптечной за последний год выросла в четыре раза, с 250 рублей до 1000 рублей за килограмм.  На черном рынке китайские скупщики принимают сырье родиолы розовой у населения в среднем по 300 рублей за килограмм, сушат и продают уже как минимум по 1-1,5 тысячи рублей.  В Маньчжурии она уже стоит 3-4 тысячи рублей. На мировом рынке -  96 долларов. На фоне западных антироссийских санкций лекарственные травы могут стать отличным примером, как развития экспорта, так и импортозамещения, ведь много лекарственного сырья все еще закупается.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства и продовольствия разрабатывает меры  господдержки в области лекарственного растениеводства, сообщили в пресс-службе аграрного ведомства.

Фото: pixabay.com
Теги
агро растениеводство фаркология

Все новости

В Бурятии начался прием заявлений на новые детские выплаты
29.04.2022 в 20:10
Ромашку лучше продавать, а не гадать на ней
29.04.2022 в 19:17
В Улан-Удэ пропала девочка-подросток
29.04.2022 в 17:40
В Улан-Удэ на Дивизионной произошло крупное возгорание сухой травы
29.04.2022 в 16:28
В Улан-Удэ особый противопожарный период продлен до 21 мая
29.04.2022 в 16:08
Руководство аэропорта "Байкал" попросило субсидировать ставку для строительства нового комплекса
29.04.2022 в 15:24
В Бурятии уничтожили трупы коров, найденные местными жителями
29.04.2022 в 15:12
Житель Бурятии в пьяной ссоре зарезал зятя
29.04.2022 в 15:09
В Улан-Удэ состоится «Марш юных патриотов»
29.04.2022 в 14:29
В Улан-Удэ новые объекты передадут на баланс мэрии
29.04.2022 в 14:24
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
ВСЖД возобновила сообщение Иркутск-Улан-Батор
Международный поезд отправился в рейс после перерыва с полной загрузкой
29.04.2022 в 11:23
В Бурятии зафиксировали снижение цен на продукты
Также наблюдается спад стоимости товаров первой необходимости
29.04.2022 в 11:04
Бурятия вышла на траекторию роста валового регионального продукта
Правительство России и дальше будет помогать бизнесу в реализации инвестпроектов - Трутнев
29.04.2022 в 05:55
Юрий Трутнев предложил Улан-Удэнскому ЛВРЗ выпускать контейнеры
Их не хватает из-за резкого роста перевозок на Дальний Восток, поэтому надо выпускать контейнеры в нашей стране, подчеркнул полпред
28.04.2022 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru