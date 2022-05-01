В Бурятии прошел «день первой борозды»

В Бурятии сегодня в ООО «Куйтунское» Тарбагатайского района первой бороздой был дан старт посевной-2022. В 2022 году аграрии Бурятии планируют засеять 120,2 тыс гектаров сельхозугодий, что на 3% больше, чем в прошлом году. В мероприятии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.«У нас в республике в этом году всего засеивается 120 тысяч гектаров. Идет поддержка аграриев по линии правительства республики, министерства сельского хозяйства России. Всего около 900 млн рублей заложено на поддержку. А именно по растениеводству и зерноводству – 250 млн рублей. Плюс отдельные деньги – это на закупку техники, отдельно – на животноводство. Благодаря прошлогоднему хорошему урожаю большинство хозяйств имеют достаточный запас собственных семян», - отметил Алексей Цыденов.Ежегодно «Первая борозда» проходит в разных районах Бурятии, в этом году очередь пропахать первую борозду полевого сезона-2022 выпала ООО «Куйтунское». Это одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Бурятии.«В обработке у нас более 4 тыс гектаров земли, сеем зернобобовые и кормовые культуры. С помощью господдержки в разные годы мы приобрели 13 единиц современной техники, которая позволила увеличить посевную площадь. В этом году нами приобретён современный зерносушильный комплекс стоимостью 40 млн рублей, который позволит сушить и хранить 2 000 тонн зерна. В прошлом году у нас был хороший урожай, погода способствовала. Урожайность вышла 24 центнера с гектара. Мы стараемся применять все технологические методы: закупили удобрения, защищаем от болезней и вредителей растения. Сегодня погода позволяет проводить работы, с утра было солнце, даже немного дождик пошел, что очень хорошо. На поле мы провели предпосевную рекультивацию, сегодня планируем все это поле засеять», - рассказал замдиректора ООО «Куйтунское» Виктор Мясников.Хозяйства республики традиционно будут высевать зерновые, зернобобовые, кормовые, овощные культуры и картофель. По данным Россельхозцентра по Бурятии, для проведения весенних полевых работ в республике засыпано 28,8 тыс тонны семян зерновых, а потребность семенах зерновых и кормовых культур составляет 24,9 тыс тонны.В целях подготовки аграриев к весенним полевым работам реализуется программа льготного кредитования для АПК по программе, утверждённая постановлением правительства РФ. В 2022 году Минсельхозом России утвержден план льготного кредитования заемщиков, объем субсидий на 2022 год, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам. По Бурятии в 2022 году по краткосрочным кредитам выделено всего субсидий банкам – 91,9 млн руб.На сегодняшний день в рамках льготного краткосрочного кредита в Бурятии одобрены кредиты 20 заемщикам на общую сумму– 708,95 млн руб. Из них на проведение весенних полевых работ сумма кредита составляет 74,05 млн руб.Фото: egov-buryatia.ru