Экономика и бизнес 04.05.2022 в 10:59

Tele2 подготовила сеть в Бурятии к летнему сезону

Сеть LTE появилась в трех поселках на побережье Байкала и пригороде Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
Tele2 подготовила сеть в Бурятии к летнему сезону
Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять покрытие и улучшать качество скоростного мобильного интернета в популярных зонах отдыха и СНТ Бурятии. Сеть LTE появилась в трех поселках на побережье Байкала и пригороде Улан-Удэ.

Как сообщили в пресс-службе компании, в преддверии дачного сезона Tele2 запустила быстрый интернет в садоводческих товариществах, преимущественно расположенных в черте Улан-Удэ. Владельцы участков в СНТ «Ранет», «Сибиряк», «Судостроитель», «Металлист», «Стекольщик», ДНТ «Зеленый Плюс», «Горное», «Почтовая Тройка», «Градостроитель», «Аршан» и микрорайоне Импульс могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и приложениями, общаться в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, оператор обеспечил 4G-связью прибайкальские поселки Мантуриха, Кика и расширил покрытие в селе Турка. Также, ожидая значительного роста потребления мобильного интернета летом, компания модернизировала существующую инфраструктуру. Работы проведены в Горячинске, Гремячинске, Байкало-Кударе, Култушной, Оймуре, Посольском, Байкальском прибое, Мишихе, Мантурихе, Выдрино, Новым Энхэлуке, Усть-Баргузине, Жемчуге, Аршане и Ниловой Пустыни.

«Начиная с майских праздников, мы традиционно наблюдаем значительный рост пользовательской активности наших клиентов в дачных садоводствах, пригороде Улан-Удэ и популярных зонах отдыха на побережье Байкала и в Тункинской долине. Поэтому мы продолжаем расширять территорию покрытия, а также увеличивать емкость сети в тех местах, где это необходимо. Для нас важно, чтобы наши абоненты получали качественные услуги и в нужный момент всегда были на связи», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.

Фото: предоставлено Tele2
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