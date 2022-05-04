В Бурятии несушки по смешной цене в 30 рублей отгружаются новым хозяевам

В Бурятии сегодня началась отгрузка кур-несушек населению. Минсельхозом региона распределены квоты на каждый из районов, расчет производился из общей численности населения муниципального образования, сообщила пресс-служба ведомства.Вплоть до середины мая у каждого из районов свой день вывоза, когда представители районных администраций организовано забирали кур на специализированном или приспособленном для транспортировки птиц автотранспорте, - пояснил Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия республики.«Наша социальная акция заинтересовала другие регионы России, к нам уже обратились коллеги из Ульяновской области за детальными разъяснениями по механизму предоставления кур-несушек населению», - отметил министр.Напомним, в условиях санкционного давления на страну правительство Бурятии инициировало ряд мер поддержки в агропромышленном секторе республики. Один из таких проектов - реализация сельчанам кур-несушек Улан-Удэнской птицефабрики по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей. В целом с птицефабрики вывезут 20 тысяч птиц.У социальной акции есть определенные условия и порядок получения:- на одну семью до 4 человек включительно будет выдаваться по 10 куриц,- на семью, в которой более 4 человек – до 20 куриц.В акции могут принять участие только жители сельской местности. Городские жители, жители поселков городского типа, СНТ и ДНТ в проекте принять участие не могут.Координаторами проекта являются муниципалитеты районов, они занимаются формированием списков желающих и транспортировкой птицы.Необходимо помнить, что птица инкубаторская, которой необходимо время для акклиматизации в новых условиях проживания, период привыкания может затянуться до одного месяца.Фото: минсельхоз Бурятии