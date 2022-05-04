Экономика и бизнес 04.05.2022 в 17:53

В Бурятии несушки по смешной цене в 30 рублей отгружаются новым хозяевам

Почти бесплатная раздача кур является мерой поддержки сельчан в условиях западных санкций  
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В Бурятии несушки по смешной цене в 30 рублей отгружаются новым хозяевам
В Бурятии сегодня  началась отгрузка кур-несушек населению. Минсельхозом региона распределены квоты на каждый из районов, расчет производился из общей численности населения муниципального образования, сообщила пресс-служба ведомства.

Вплоть до середины мая у каждого из районов свой день вывоза, когда представители районных администраций организовано забирали кур на специализированном или приспособленном для транспортировки птиц автотранспорте, - пояснил  Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Наша социальная акция заинтересовала другие регионы России, к нам уже обратились коллеги из Ульяновской области за детальными разъяснениями по механизму предоставления кур-несушек населению», - отметил министр.

Напомним, в условиях санкционного давления на страну правительство Бурятии инициировало ряд мер поддержки в агропромышленном секторе республики. Один из таких проектов - реализация сельчанам кур-несушек Улан-Удэнской птицефабрики по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей. В целом с птицефабрики вывезут 20 тысяч птиц.

У социальной акции есть определенные условия и порядок получения:

- на одну семью до 4 человек включительно будет выдаваться по 10 куриц,
- на семью, в которой  более 4 человек – до 20 куриц.

В акции могут принять участие только жители сельской местности. Городские жители, жители поселков городского типа, СНТ и ДНТ в проекте принять участие не могут.
Координаторами проекта являются муниципалитеты районов, они занимаются формированием списков желающих и транспортировкой птицы.

Необходимо помнить, что птица инкубаторская, которой необходимо время для акклиматизации в новых условиях проживания, период привыкания может затянуться до одного месяца.

Фото: минсельхоз Бурятии
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