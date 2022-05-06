Экономика и бизнес 06.05.2022 в 11:22

Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза

К таким выводам пришли специалисты компании МегаФон
A- A+
Текст: Константин Воронов
Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза
Пользователи стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.

Как сообщили в пресс-службе компании, количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%).

На Дальнем Востоке в топ-5 лидеров по росту потребительской активности вошли Чукотка, Сахалин, Магаданская область, Хабаровский край и Камчатка. Бурятия также показала значительный рост среднесуточного трафика в онлайн-магазинах российских брендов. В апреле он вырос по сравнению с февралем на 35%.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
Теги
сотовая связь

Все новости

В Бурятии из-за велопробега ограничат движение на федеральной трассе
06.05.2022 в 12:19
В Бурятии первично привиты от коронавируса 500 тыс человек
06.05.2022 в 12:16
В Бурятии учительницу оштрафовали за подрыв доверия к спецоперации на Украине
06.05.2022 в 12:07
Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза
06.05.2022 в 11:22
В Бурятии «черного» лесоруба заставили прибраться за собой
06.05.2022 в 10:58
В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»
06.05.2022 в 10:46
Почти половина жителей Бурятии боится не дожить до пенсии
06.05.2022 в 10:38
АО «Молоко Бурятии» начало терять имущество
06.05.2022 в 10:24
Стратегия human to human Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта
06.05.2022 в 10:16
В Улан-Удэ предупредили о массовых отключениях электричества
06.05.2022 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
АО «Молоко Бурятии» начало терять имущество
Банкротное предприятие лишилось машин
06.05.2022 в 10:24
Стратегия human to human Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта
Компания получила высшие награды за фокус на человеческих потребностях клиента
06.05.2022 в 10:16
Верховный суд Бурятии добавил полгода срока бойцу за тишину из Читы
Пожилой сантехник расстрелял из обреза мужчину и женщину, в машине которых звучала громкая музыка; женщина погибла

06.05.2022 в 09:21
Таксист из Бурятии едет в Чечню
Он поборется за звание «Лучшего водителя такси России»

05.05.2022 в 16:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru