Обвал доллара не привел к снижению цен на импорт в Бурятии

На прошлой неделе в экономике продолжали твориться чудеса: при падении экспортных доходов и санкциях российский рубль удивительным образом победил доллар в стране, уронив его почти в два раза. Официальный курс доллара снизился со 125 рублей в начале марта до 65 рублей в начале мая.Однако надежды жителей Бурятии на резкое снижение стоимости импортных товаров - от груш до «Лексусов» - не оправдались. Более того, экономисты ждут нового подорожания цен на импортные товары и комплектующие.Фундаментальные основы формирования курса рубля никто не отменял.- Если экспортные доходы РФ еще не так сильно подкосили санкциями, то вот импорт и выездной туризм сократился в десятки раз, и поскольку долларов в экономике стало много, он начал дешеветь, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Но цены на товары вряд ли скорректируются сильно вниз, поскольку завоз продуктов из-за многих зарубежных стран сталкивается с логистическими ограничениями.С тем, что цены не упадут, хотя курс закупки импортных товаров существенно ниже, чем в феврале, еще до введения санкций, согласна и член Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. По ее словам, валютный курс сегодня во многом носит искусственный характер, а импортеры закладывают в товар свои многочисленные риски.- Мы будем наблюдать оскудение ассортимента импортных товаров и к лету увидим новый виток роста цен, а также дефицит прежде всего запасных частей для автомобилей и электроники, хотя есть надежда, что его восполнят китайские товары, - полагает эксперт. - Если кто и выиграет от низкого курса, это туристы, направляющиеся, например в Турцию, - они сегодня могут покупать наличную валюту по более низкому курсу, чем в марте.В свою очередь, Анатолий Масловский полагает, что укрепление рубля носит временный характер, поскольку само падение курса доллара «это тревожный знак».- Мы только вступаем в экономический кризис, причем он носит мировой характер, в мире растут инфляционные процессы, и, если доллар закачается, плохо станет всем, поскольку от состояния экономики США зависит и мировой спрос, и потребность в наших экспортных товарах, на которых мы еще держимся, - полагает он. - Я жду к осени этого года резкое ухудшение экономической ситуации в стране и в Бурятии, закрытие предприятий малого бизнеса, рост безработицы и ценовые гонки. А к концу года вполне возможен и дефицит на ряд продовольственных категорий, прежде всего импортных.Большинство экспертов полагают, что укрепление рубля - временное явление. Кстати, рынок довольно сдержанно оценивает движение рубля. Так, банки в Бурятии покупают доллары по курсу ниже 70 рублей, а продают в основном выше 80 рублей. Это говорит о многом. Ведь если до начала экономического кризиса разница между курсом покупки-продажи составляла в среднем два рубля, то теперь маржа банков составляет 15-20 рублей.На сером рынке наличной валюты в Улан-Удэ курс также далек от официального, правда он более выгоден, чем курсы банков, поскольку у продавцов меньше маржа, а поставляют им доллары в основном монгольские туристы. Однако последние все больше приезжают в Бурятию с рублями, соответственно, возникает локальный дефицит американской валюты. Последнюю, по словам участников рынка, все чаще приобретают для выездного туризма. Ведь на фоне фактического обнуления туристического потока из РФ в недружественные европейские страны Турция еженедельно открывает десятки новых рейсов на свои курорты из российских городов.Таким образом, пока от снижения курса доллара выигрывают лишь немногие игроки, а население Бурятии страдает от высоких цен на импортные товары. Добавим, на днях Генпрокуратура РФ запросила у Ассоциации компании розничной торговли информацию о поставщиках, отказывающихся снижать цены в магазинах.Основанием стало обращение депутатов ГД, пожаловавшихся на отказ поставщиков импорта снижать цены на продукты питания в связи с укреплением курса рубля. В прокуратуре Бурятии также подтвердили, что идут «проверки предприятий, где по заявлениям граждан доказано превышение предельных торговых надбавок на продукты питания». Правда пока в основном это касается районов республики, в Улан-Удэ ретейлеры умудряются балансировать между жаждой наживы и осторожностью.Что касается перспектив снижения цен в связи с удешевлением валюты, то значительная часть импортеров и торговцев ориентировались на высокий курс. Часть из них закупали товар по дорогому доллару и не хотят снижать рентабельность, то есть пока не продадут все, что закуплено втридорога, цены не снизят. Неудивительно, что в Улан-Удэ те же фрукты по-прежнему реализуются по ценам в два раза выше, чем в январе 2022 года. Цены растут быстро, а снижение идет слишком медленно.Фото: «Номер один»