Российско-монгольская граница оживает

После снятия ограничений по ковиду ежедневно через пункт пропуска МАПП Кяхта в регионе деятельности Бурятской таможни перемещается более тысячи граждан и более 300 легковых транспортных средств сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.С 1 апреля по 15 мая границу между Россией и Монголией пересекли более 48 тысяч физических лиц, 13,6 тысячи легковых транспортных средств, 397 пассажирских автобусов. Дни пиковых нагрузок пришлись на майские праздники. Так, 3 мая через пункт пропуска в обоих направлениях проследовало более 500 легковых автомобилей, 10 автобусов, 1,5 тысячи человек.Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта отмечают неравномерность потока автомобилей на легковом направлении в течение суток. Наибольшая интенсивность наблюдается с 6:00 до 12Ц:00 часов при въезде в Россию и с 17:00 до 24:00 часов при выезде из России.Бурятская таможня в дни пиковых нагрузок принимает меры для исключения очередей, в частности, увеличивает количество дежурных смен. Для анализа ситуации и принятия оперативных мер таможенники совместно с пограничной службой ежедневно проводят хронометраж времени оформления транспортных средств. При повторном перемещении транспорта процесс таможенного и пограничного контроля в среднем не превышает 10-15 минут.Начальник таможенного поста МАПП Кяхта Александр Третьяков посоветовал гражданам, планирующим пересечение таможенной границы, предварительно ознакомиться с правилами перемещения товаров, особенно с перечнем товаров, запрещенных к перемещению. При наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, необходимо внести их в пассажирскую таможенную декларацию. Лучше это сделать заранее, заполнив электронный вариант декларации на сайте ФТС России. Можно заполнить пассажирскую таможенную декларацию на бумажном носителе непосредственно в пункте пропуска. Но это, как правило, увеличивает время прохождения таможенного контроля.Александр Третьяков обратил внимание граждан на своевременное получение специальных разрешений на перемещение товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу, а также следует внимательно проверять необходимые для таможенного контроля документы (доверенности, технические документы и т.д.).Фото: Бурятская таможня