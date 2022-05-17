Экономика и бизнес 17.05.2022 в 15:38

Российско-монгольская граница оживает

Интенсивность пассажиропотока в МАПП Кяхта с каждым днем увеличивается
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Российско-монгольская граница оживает
После снятия ограничений по ковиду ежедневно через пункт пропуска МАПП Кяхта в  регионе деятельности Бурятской таможни перемещается более тысячи граждан и более 300 легковых транспортных средств сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

С 1 апреля по 15 мая  границу между Россией и Монголией пересекли более 48 тысяч физических лиц, 13,6 тысячи легковых транспортных средств, 397 пассажирских автобусов. Дни пиковых нагрузок пришлись на майские праздники. Так, 3 мая через  пункт пропуска в обоих направлениях проследовало более 500 легковых автомобилей, 10 автобусов, 1,5 тысячи человек.

Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта отмечают неравномерность потока автомобилей на легковом направлении в течение суток. Наибольшая интенсивность наблюдается с 6:00 до 12Ц:00 часов при въезде в Россию и с 17:00 до 24:00 часов при выезде из России.

Бурятская таможня в дни пиковых нагрузок  принимает меры для исключения очередей, в частности, увеличивает количество дежурных смен. Для анализа ситуации и принятия оперативных мер таможенники совместно с пограничной службой ежедневно проводят хронометраж  времени оформления транспортных средств. При повторном перемещении транспорта процесс таможенного и пограничного контроля в среднем не превышает 10-15 минут.

Начальник таможенного поста МАПП Кяхта Александр Третьяков посоветовал гражданам, планирующим пересечение таможенной границы, предварительно ознакомиться с правилами перемещения товаров, особенно с перечнем товаров, запрещенных к перемещению. При наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, необходимо внести их в пассажирскую таможенную декларацию. Лучше это сделать заранее, заполнив электронный вариант декларации на сайте ФТС России.  Можно заполнить пассажирскую таможенную декларацию на бумажном носителе  непосредственно в пункте пропуска. Но это, как правило, увеличивает время прохождения таможенного контроля.

Александр Третьяков обратил внимание граждан на своевременное получение специальных разрешений на перемещение товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу, а также следует внимательно проверять необходимые для таможенного контроля  документы (доверенности, технические документы и т.д.).

Фото: Бурятская таможня


Теги
Россия Монголия граница МАПП

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