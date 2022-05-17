Экономика и бизнес 17.05.2022 в 15:43

МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%

Компания запустила новый сервис для предпринимателей
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Текст: Константин Воронов
МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%
МегаФон в поддержку бизнеса запустил новый сервис для предпринимателей – «МегаФон ПроБизнес». Ключевые игроки рынка, партнеры МегаФона, предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами. Теперь клиенты МегаФона могут экономить до 50%.

Как сообщили в пресс-службе компании, МегаФон провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce – мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. «МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», - сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте https://probusiness.megafon.ru/ и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Фото: предоставлено компанией «МегаФон»
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