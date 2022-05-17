Экономика и бизнес 17.05.2022 в 17:14

В Тимлюе завелись контрабандисты

Тимлюйский завод практикует отгрузку товара за рубеж со значительным превышением веса
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Текст: Иван Иванов
В Тимлюе завелись контрабандисты
ООО «Тимлюйский завод», входящее в бизнес-группу, созданную иркутскими бизнесменами во главе с Игорем Юрьевичем Крендясевым на базе Тимлюйского завода асбоцементных изделий, на протяжении ряда лет практикует отгрузку товарной продукции за рубеж со значительным превышением его фактического веса над указанным в накладной.

Постановлением Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-4996/2021 установлены следующие обстоятельства. ОАО «РЖД» приняло от ООО «Тимлюйский завод» по железнодорожной накладной от 10.09.2020 г. №9581637 вагон №54609524 с грузом «изделия из абсоцемента или содержащие асбест с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов», по маршруту «Тимлюй Восточно-Сибирской ЖД – Спитамен Таджикских железных дорог». На станции Алтайская ЗСБ ЖД 16.09.2020 г. произведено контрольное взвешивание вагона №54609524, выявлены излишки против данных, указанных в перевозочном документе - «2400 кг».

Арбитражным судом Иркутской области принято решение о взыскании с ООО «Тимлюйский завод» в пользу ОАО «РЖД» штрафных санкций в размере 783 017 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 28 660 рублей.

Ранее Арбитражным судом Иркутской области уже принималось подобное решение по делу №А19-29725/2019 о взыскании с ООО «Тимлюйский завод» штрафных санкций в пользу ОАО «РЖД» за искажение данных в транспортной железнодорожной накладной.

Решения вступили в законную силу, стороной ООО «Тимлюйский завод» не обжаловались.

По имеющимся сведениям, излишки груза, отправленного по маршруту «ст. Тимлюй Восточно-Сибирской ЖД – ст. Спитамен Таджикских железных дорог», являются умышленными действиями руководства ООО «Тимлюйский завод», направленными на поставки за рубеж без оплаты таможенной пошлины продукции одноименного завода. Фактически  контрабандным путем с последующим сокрытием части экспортной выручки от налогообложения.

Наряду с негативными экономическими последствиями для госбюджета, утверждает источник «Номер один», действия ООО «Тимлюйский завод» создают угрозу безопасности движения на участках железнодорожных магистралей от станции Тимлюй до станции контрольного взвешивания, в том числе и по Транссибирской магистрали.

Фото: «Номер один»

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