Экономика и бизнес 20.05.2022 в 16:18

Многомиллионное имущество бизнесмена Алажинова уходит к новым собственникам

Среди покупателей есть даже компания из Забайкальского края
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Текст: Петр Санжиев
Многомиллионное имущество бизнесмена Алажинова уходит к новым собственникам
Проходящий процедуру банкротства бурятский бизнесмен Александр Алажинов лишился нескольких земельных участков и зданий. Это стало ясно после подведения результатов успешных торгов по продаже его имущества.

Вырученная сумма – порядка 36 млн. рублей. Были проданы все выставленные лоты, уже начато заключение договоров купли-продажи.

Торги вызвали интерес даже за пределами Бурятии. Один из лотов был приобретен компанией из Забкрая – ООО «Забайкальская мясная компания». Основу лота составили нежилое здание (площадью почти 900 кв. метров) и земельный участок, на котором это здание расположено - около 3,6 тыс. кв. метров - в Улан-Удэ. Плюс дизельный котел «Олимпия». Забайкальцы заплатили за них почти 8,7 млн. рублей.

Остальные три лота купили компании из Бурятии. Так, нежилое здание с сопутствующим земельным участком в Улан-Удэ по ул. Шумяцкого, 28 «ушло» за 10,5 млн. рублей ООО «Восток Плюс» из села Бичура.

Довольно большое нежилое здание с прилагающимся земельным участком по ул. Солнечной, 16 «а» в Улан-Удэ было продано жительнице Бурятии за 10,8 млн. рублей. А за самую маленькую сумму продано нежилое помещение в 155 «квадратов» на проспекте 50-летия Октября (Улан-Удэ). Покупателем стало ООО «Мясторг», заплатившее более шести миллионов рублей.

Былой солидный бизнес Александра Алажинова плавно уходит в прошлое. Параллельно проводится аналогичное банкротство бизнесмена Михаила Алажинова. Оно также находится на стадии реализации имущества. Уже определена начальная продажная цена. Банкротство обоих Алажиновых ведет один арбитражный управляющий Анастасия Трускова.

Как ранее сообщал «Номер один», еще несколько лет назад в бизнес-империю Алажиновых входило множество компаний. Самые известные их активы - торговая сеть «Надежда», одноименный СПК «Надежда», а также ООО «Мясной дом Бурятии». Однако в итоге некогда процветающая бизнес-сеть задолжала сотни миллионов рублей и отправилась на банкротство.

Фото: pixabay.com
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