Экономика и бизнес 20.05.2022 в 17:20

Банки Бурятии снова могут продавать валюту без ограничений

Исключение составят доллары США и евро
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Текст: Станислав Сергеев
Банки Бурятии снова могут продавать валюту без ограничений
Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщил Центробанк на своем официальном сайте.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты»

- сообщил регулятор.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Фото: «Номер один»
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