Экономика и бизнес 23.05.2022 в 16:27

Tele2 дарит красивые номера

«Золотой» номер можно получить в подарок при подключении к тарифу «Мой онлайн+»
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Текст: Константин Воронов
Tele2 дарит красивые номера
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает бесплатно получить красивый номер. Акция действует при подключении к Tele2 в фирменной рознице или на сайте компании.

Как сообщили в пресс-службе компании, клиенты Tele2 могут получить в подарок «золотой» номер с запоминающейся комбинацией цифр. Для этого необходимо выбрать тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца. Красивым считается номер, где одна цифра встречается не менее трех раз подряд либо повторяются пары цифр и другие запоминающиеся сочетания. Обычная цена такого номера – 3000 рублей, участники акции смогут получить его бесплатно.

При покупке в салоне связи пользователь выбирает красивый номер и вносит плату за тариф. При оформлении заказа на сайте нужно заполнить заявку, ввести промокод, указанный в условиях акции, и выбрать самовывоз в качестве способа получения SIM. После подтверждения покупки забрать заказ можно в ближайшем магазине Tele2.

«К номеру мобильного телефона сегодня привязаны приложения банков и различных интернет-сервисов, ключи от личных кабинетов, электронные кошельки, мессенджеры и социальные сети. Красивую комбинацию проще запомнить и использовать для авторизации в разных сервисах. Кроме того, такой номер может пригодиться для привлечения клиентов и продвижения услуг. Красивые номера полезны и востребованы – учитывая интересы наших абонентов, мы предлагаем подключить их на специальных условиях», - сообщил директор Tele2 Retail Денис Голещихин.

Тариф «Мой онлайн+», который участвует в акции, включает объемный пакет мобильного интернета и минут, безлимитный трафик в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord, «ТамТам», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok. Пользователи могут общаться безлимитно с абонентами Tele2 по всей стране, не расходуя пакет минут в тарифе. Им доступны тысячи фильмов, сериалов, более 100 телеканалов от видеосервиса Wink и контент от more.tv. Пользователи могут делиться гигабайтами, обменивать минуты на фильмы, кофе или скидки при покупке смартфона. Неизрасходованные минуты и гигабайты переносятся на следующий месяц. Клиенты оператора остаются на связи при «минусе»: при исчерпании трафика в пакете им будут бесплатно доступны WhatsApp, Viber, Telegram, «Я.Карты» и «Я.Навигатор».

Акция продлится до 31 июля 2022 года. Подробнее – на сайте tele2.ru.

Фото: предоставлено Tele2
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