Экономика и бизнес 23.05.2022 в 17:44

Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2

Она сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий компании
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Текст: Константин Воронов
Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2
Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Ольги Свечниковой директором по маркетингу Tele2. В этой должности Ольга сфокусируется на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегии Tele2, чтобы сохранить лидерство компании как трендсеттера отрасли и самого быстрорастущего оператора.

Как сообщили в пресс-службе компании, в роли директора по маркетингу Ольга Свечникова сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий Tele2 в поддержку «Других правил». При этом работу в Tele2 Ольга будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в «Ростелекоме». Помимо маркетинговой стратегии, она займется укреплением позиций бренда крупнейшего национального провайдера и продвижением новых цифровых продуктов «Ростелекома».

Ольга обладает более чем 25-летним опытом работы в маркетинге и категорийном менеджменте в ведущих FMCG-компаниях. До прихода в Tele2 она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором DDB – одного из сетевых агентств. Ранее Ольга занимала руководящие позиции в компаниях PepsiCo, Oriflame, «Вимм-Билль-Данн», Coca-Cola и Procter & Gamble.

Инна Походня, занимавшая пост директора по маркетингу Tele2 с 2015 года, покинула компанию.

«Я приветствую Ольгу в нашей команде. Мы построили клиентоцентричную компанию – во всех коммуникациях и бизнес-решениях Tele2 прежде всего ориентируется на потребностях своих пользователей. Уверен, что обширный опыт и экспертиза Ольги, глубокое понимание клиента помогут сохранить и укрепить позиционирование Tele2 как лидера и трендсеттера российского телеком-рынка», - сообщил генеральный директор Tele2 Андрей Патока.

Фото: предоставлено Tele2
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сотовая связь

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