Экономика и бизнес 24.05.2022 в 16:32

В Бурятии лопнул проект по изготовлению «уникального промышленного оборудования»

Обещанную производственную линию так никто и не увидел
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Текст: Валентин Соколов
В Бурятии лопнул проект по изготовлению «уникального промышленного оборудования»
В Бурятии ликвидируется ООО «Тимлюйский машиностроительный завод». Предприятие, аффилированное через своего единственного учредителя - ООО «Опытно-конструкторское бюро» (г. Новосибирск), является резидентом технопарка «Аполлон», созданного на промплощадке Тимлюйского шиферного завода.

Новое производство, основанное в 2020 году, позиционировалось как изготовитель «уникального промышленного оборудования». СМИ называли его «проектом Сергея Желтикова» (экс-министра промышленности и торговли Республики Бурятия).

Появление ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» сразу же было связано с планами другого местного производителя – Тимлюйского шиферного завода -  по выпуску хризотилцементного сайдинга и черепицы. Об этом прямо заявлял генеральный директор последнего И. Ю. Крендясев.

В июне 2019 года возглавляемое им ООО «Тимлюйский шифер» получило от республиканского центра «Мой бизнес» заем в размере 15 млн рублей под 5,5% годовых сроком на пять лет. Целью проекта, одобренного экспертным советом Регионального фонда развития промышленности (РФРП) с участием представителей минпромторга РБ, было «технологическое перевооружение производства хризолитцементных изделий». На средства целевого займа планировалось приобретение технологической линии для окрашивания фасадных плит и кровельных листов.

Официальным поставщиком оборудования определен производственный кооператив «Промтехнология», еще один резидент технопарка «Аполлон». ПК «Промтехнология» входит в бизнес-группу, созданную на базе Тимлюйского шиферного завода группой иркутских бизнесменов во главе с И. Ю. Крендясевым. Руководителем ПК «Промтехнология» является бывший исполнительный директор АО «Тимлюйский завод асбоцементных изделий» О. А. Кобылкин. В 2007 году проводились оперативно-следственные мероприятия (изъятие документов) в кабинете О. А. Кобылкина в рамках проверки сведений об уклонении от уплаты налогов.

Запуск новой технологической линии должен был состояться во втором-третьем кварталах 2021 года. Но неоднократно откладывался: сначала со ссылкой на пандемию коронавируса, затем в связи с «ошибками в проектной документации».

Между тем в 2021 году выручка ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» резко возросла с 1,3 млн рублей в 2020 году до 48,3 млн рублей. Аналогично увеличилась выручка ПК «Промтехнология».

При этом ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» задолжало Улан-Удэнскому приборостроительному объединению. Последнее обратилось в Арбитражный суд РБ с иском о взыскании свыше 500 тыс. рублей. ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» долг признало. Стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого партнер шиферного завода обязался погасить задолженность до конца ноября 2022 года.

В итоге напрашивается вывод о том, что бизнес-группой И. Ю. Крендясева под видом «технологического перевооружения производства» осуществляются схемные операции по необоснованному и незаконному сокращению налогооблагаемой базы ООО «Тимлюйский завод» и ООО «Тимлюйский шифер» и выводу денежных средств на сумму 48,3 млн рублей через ООО «Тимлюйский машиностроительный завод», после проведения которых начался процесс ликвидации последнего.

Фото: скриншот видео arigus.tv

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