В Бурятии лопнул проект по изготовлению «уникального промышленного оборудования»

В Бурятии ликвидируется ООО «Тимлюйский машиностроительный завод». Предприятие, аффилированное через своего единственного учредителя - ООО «Опытно-конструкторское бюро» (г. Новосибирск), является резидентом технопарка «Аполлон», созданного на промплощадке Тимлюйского шиферного завода.Новое производство, основанное в 2020 году, позиционировалось как изготовитель «уникального промышленного оборудования». СМИ называли его «проектом Сергея Желтикова» (экс-министра промышленности и торговли Республики Бурятия).Появление ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» сразу же было связано с планами другого местного производителя – Тимлюйского шиферного завода - по выпуску хризотилцементного сайдинга и черепицы. Об этом прямо заявлял генеральный директор последнего И. Ю. Крендясев.В июне 2019 года возглавляемое им ООО «Тимлюйский шифер» получило от республиканского центра «Мой бизнес» заем в размере 15 млн рублей под 5,5% годовых сроком на пять лет. Целью проекта, одобренного экспертным советом Регионального фонда развития промышленности (РФРП) с участием представителей минпромторга РБ, было «технологическое перевооружение производства хризолитцементных изделий». На средства целевого займа планировалось приобретение технологической линии для окрашивания фасадных плит и кровельных листов.Официальным поставщиком оборудования определен производственный кооператив «Промтехнология», еще один резидент технопарка «Аполлон». ПК «Промтехнология» входит в бизнес-группу, созданную на базе Тимлюйского шиферного завода группой иркутских бизнесменов во главе с И. Ю. Крендясевым. Руководителем ПК «Промтехнология» является бывший исполнительный директор АО «Тимлюйский завод асбоцементных изделий» О. А. Кобылкин. В 2007 году проводились оперативно-следственные мероприятия (изъятие документов) в кабинете О. А. Кобылкина в рамках проверки сведений об уклонении от уплаты налогов.Запуск новой технологической линии должен был состояться во втором-третьем кварталах 2021 года. Но неоднократно откладывался: сначала со ссылкой на пандемию коронавируса, затем в связи с «ошибками в проектной документации».Между тем в 2021 году выручка ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» резко возросла с 1,3 млн рублей в 2020 году до 48,3 млн рублей. Аналогично увеличилась выручка ПК «Промтехнология».При этом ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» задолжало Улан-Удэнскому приборостроительному объединению. Последнее обратилось в Арбитражный суд РБ с иском о взыскании свыше 500 тыс. рублей. ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» долг признало. Стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого партнер шиферного завода обязался погасить задолженность до конца ноября 2022 года.В итоге напрашивается вывод о том, что бизнес-группой И. Ю. Крендясева под видом «технологического перевооружения производства» осуществляются схемные операции по необоснованному и незаконному сокращению налогооблагаемой базы ООО «Тимлюйский завод» и ООО «Тимлюйский шифер» и выводу денежных средств на сумму 48,3 млн рублей через ООО «Тимлюйский машиностроительный завод», после проведения которых начался процесс ликвидации последнего.Фото: скриншот видео arigus.tv