Экономика и бизнес 26.05.2022 в 14:31
Российско-монгольский форум можно отслеживать в онлайн-режиме
У предпринимателей республики есть шанс найти новые возможности
Текст: Константин Воронов
27-28 мая Бурятия примет международный форум «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в рамках форума встретятся представители бизнес-сообществ из разных регионов России и Монголии.
Российско-монгольский форум – это:
- яркие выступления топ спикеров и экспертов в сфере внешнеторговых отношений
- ярмарка-выставка промышленного потенциала Бурятии, регионов России и Монголии
- встречи и переговоры в формате B2B
- мастер-классы, розыгрыши.
«Форум для нашего и для монгольского бизнеса. Главное, чтоб наши предприниматели нашли новые возможности для своего бизнеса. Чтоб у людей была работа и зарплата. В новых условиях - новые возможности!», - прокомментировал предстоящее мероприятие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Российско-монгольский форум – это:
- яркие выступления топ спикеров и экспертов в сфере внешнеторговых отношений
- ярмарка-выставка промышленного потенциала Бурятии, регионов России и Монголии
- встречи и переговоры в формате B2B
- мастер-классы, розыгрыши.
Работу форума можно отслеживать в онлайн-режиме в официальном телеграм-канале:
«Форум для нашего и для монгольского бизнеса. Главное, чтоб наши предприниматели нашли новые возможности для своего бизнеса. Чтоб у людей была работа и зарплата. В новых условиях - новые возможности!», - прокомментировал предстоящее мероприятие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии