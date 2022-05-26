Российско-монгольский форум можно отслеживать в онлайн-режиме

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27-28 мая Бурятия примет международный форум «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в рамках форума встретятся представители бизнес-сообществ из разных регионов России и Монголии.Российско-монгольский форум – это:- яркие выступления топ спикеров и экспертов в сфере внешнеторговых отношений- ярмарка-выставка промышленного потенциала Бурятии, регионов России и Монголии- встречи и переговоры в формате B2B- мастер-классы, розыгрыши.«Форум для нашего и для монгольского бизнеса. Главное, чтоб наши предприниматели нашли новые возможности для своего бизнеса. Чтоб у людей была работа и зарплата. В новых условиях - новые возможности!», - прокомментировал предстоящее мероприятие глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии