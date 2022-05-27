Экономика и бизнес 27.05.2022 в 11:35

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%
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Текст: Константин Воронов
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая – в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая позволит значительно увеличить скорости мобильного интернета.

Как сообщили в пресс-службе компании, школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях – любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», – отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к ЕГЭ, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах в регионах Дальнего Востока превысил показатели сентября прошлого года почти в полтора раза, в апреле – на 109%, в мае эта тенденция сохраняется.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный – этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Приморский край вошел в топ-30 городов по России, на Дальнем Востоке он занял первое место, на втором Забайкалье, далее идут Иркутская область, Якутия и Хабаровский край, Бурятия, Амурская область. Замыкает рейтинг – Чукотка и Магадан.

Чаще всего ученики Дальнего Востока повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов – в 91% случаев, значительно менее популярны планшеты, USB-модемы и роутеры, на них приходится 4 и 2% трафика соответственно.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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